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Главные новости Тюменской области
11:46  19 октября 2017 0

На берегу реки тюменцы нашли боевую гранату. ФОТО

Гранату нашли в пригороде ТюмениФото: страница "32 ОФПС по Тюменской области" в соцсети "ВКонтакте"

На берегу реки Туры тюменцы нашли гранату. Приехавшие саперы заявили, что снаряд может взорваться.

Как сообщили корреспонденту «URA.RU» в пресс-службе ГУ МЧС по Тюменской области, сообщение о гранате поступило в 13:02. Боеприпас обнаружили на берегу реки Тобол на седьмом километре Старотобольского тракта. На место прибыли сотрудники ОФПС 32, которые провели предварительное боевое развертывание.

Саперы успешно извлекли гранату и вывезли ее на полигон. Там ее уничтожили

Вероятно, боеприпас вынесло течением на прибрежный песок, полагают эксперты.

Надежда Карташова
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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