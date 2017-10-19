Гранату нашли в пригороде Тюмени
На берегу реки Туры тюменцы нашли гранату. Приехавшие саперы заявили, что снаряд может взорваться.
Как сообщили корреспонденту «URA.RU» в пресс-службе ГУ МЧС по Тюменской области, сообщение о гранате поступило в 13:02. Боеприпас обнаружили на берегу реки Тобол на седьмом километре Старотобольского тракта. На место прибыли сотрудники ОФПС 32, которые провели предварительное боевое развертывание.
Саперы успешно извлекли гранату и вывезли ее на полигон. Там ее уничтожили
Вероятно, боеприпас вынесло течением на прибрежный песок, полагают эксперты.