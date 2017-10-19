Сын Улюкаева снимает фильм «Папа, сдохни»

34-летний сын бывшего министра экономического развития Алексея Улюкаева — Дмитрий — снимает художественный фильм, комедию под названием «Папа, сдохни». Причем Улюкаев-младший является и продюсером ленты, и совладельцем кинокомпании «Белое зеркало», которая занимается съемкой.
Как пояснили Life.ru в компании, сюжет фильма построен на трех разных историях, которые переплетаются в по ходу развития сценария. Начинается все с того, что 25-летний Матвей приходит к отцу своей девушки, которая сильно обижена на отца, чтобы отомстить за нее. Начинается драка, которая впоследствии открывает много подробностей из жизни героев.
«Это действительно чёрная комедия. Яркая, жанровая история, аналогов которой нет ни в отечественном, ни в зарубежном кино. Брутальная, хулиганская, серьёзная и смешная одновременно», — пояснили в компании.
Дмитрию Улюкаеву принадлежит 50% «Белого зеркала». Остальными 50% владеет российский кинопродюсер Софико Кикнавелидзе. Как рассказали изданию источники, 10 октября эта компания получила субсидию от министерства культуры в размере 25 млн рублей для «производства национального фильма». В самой кинокомпании эту информацию подтвердили лишь частично, отметив, что фильм снимается «при частичном финансировании Минкультуры».
На «Кинопоиске» указано, что бюджет картины составляет 65 млн рублей. Среди актеров — Оксана Дорохина, Евгений Казак, Александр Домогаров, Виталий Хаев и другие. Фильм выйдет в прокат в 2018 году.
Алексей Улюкаев, напомним, обвиняется в получении взятки в размере двух миллионов долларов. По мнению следствия, за эти деньги он пообещал главе «Роснефти» Игорю Сечину оказать поддержку в покупке госпакета акций «Башнефти». Как ранее сообщала «Русская планета», 49% считают процесс показательной акцией, при этом 57% респондентов соцопроса считают, что бывший министр отделается минимальным наказанием.