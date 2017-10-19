12:33 19 октября 2017 0

Новинка явно будет популярной Фото: из группы "Типичный Екатеринбург" во "ВКонтакте"

В ТРЦ «Парк Хаус» установили писсуары с мини-футболом: в раковине уместили небольшое поле, ворота и мяч, которым в них нужно попасть. Фотографию с туалетной спортпринадлежностью в группе «Типичный Екатеринбург» во «ВКонтакте» выложил один из пользователей.

Пользователи соцсети шутят, что новинка явно повысит чистоту в мужских туалетах ТРЦ, поскольку «природа мужчин очень азартна». И отмечают, что это явно современная реализация придуманного много лет назад в Амстердаме способа заставить мужчин лучше целиться — тогда начали с того, что просто рисовали муху.

«Забейте сами знаете чем», «Если кто-то уже забил, как вернуть мяч в центр поля?» — шутят пользователи.

В «Парк Хаусе» не смогли оперативно прокомментировать изменения в своих туалетах. Но неофициально сотрудники компании рассказали, что новинка была установлена по инициативе из центрального офиса в Москве и, вероятно, стоит ожидать появления таких же писсуаров и в других городах, где присутствует компания.