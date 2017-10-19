14:47 19 октября 2017 0

Журналист Сергей Доренко считает гениальным решение Ксении Собчак баллотироваться на пост главы государства Фото: Антон Белицкий © URA.RU

Ксения Собчак поступила гениально, предложив олицетворять ее исключительно с графой в бюллетене «Против всех». Именно поэтому ее вполне может ожидать успех, заявил «URA.RU» в четверг, 19 октября, главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Сергей Доренко.

«Такая позиция позволяет Собчак действовать контрпарадоксально. Получается, что она будет играть, не играя. То есть логика такая: можете считать ее символом успеха или шалавой, но Ксения — совсем не про это. Парадокс заключается в ином: она хочет преуспеть в разрушении сложившейся семьи русской политики. И здесь она действительно может добиться успеха», — заключил Доренко.

Накануне, 18 октября, известная телеведущая и светская львица Ксения Собчак заявила о своем намерении принять участие в выборах президента России, которые пройдут в марте 2018 года. Она призвала рассматривать свою кандидатуру как вариант «Против всех» и пригласила все политические силы таким образом предъявлять претензии к действующей власти.