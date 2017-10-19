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19 октября 2017
Главные новости 
14:47  19 октября 2017 0

«Можете считать ее шалавой». Сергей Доренко оценил ход Собчак

Сергей Доренко. Интервью. 20 мая 2014. Москва, доренко сергей
Журналист Сергей Доренко считает гениальным решение Ксении Собчак баллотироваться на пост главы государстваФото: Антон Белицкий © URA.RU

Ксения Собчак поступила гениально, предложив олицетворять ее исключительно с графой в бюллетене «Против всех». Именно поэтому ее вполне может ожидать успех, заявил «URA.RU» в четверг, 19 октября, главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Сергей Доренко.

«Такая позиция позволяет Собчак действовать контрпарадоксально. Получается, что она будет играть, не играя. То есть логика такая: можете считать ее символом успеха или шалавой, но Ксения — совсем не про это. Парадокс заключается в ином: она хочет преуспеть в разрушении сложившейся семьи русской политики. И здесь она действительно может добиться успеха», — заключил Доренко.

Накануне, 18 октября, известная телеведущая и светская львица Ксения Собчак заявила о своем намерении принять участие в выборах президента России, которые пройдут в марте 2018 года. Она призвала рассматривать свою кандидатуру как вариант «Против всех» и пригласила все политические силы таким образом предъявлять претензии к действующей власти.

Михаил Белый
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