20 октября представители общественного движения «Серов — это мы» подадут заявку о проведении митинга против переизбрания на пост главы города действующего мэра Елены Бердниковой. Участники мероприятия поддержат другого кандидата — Александра Малкова.
Как сообщил «URA.RU» один из создателей движения бизнесмен Павел Козяев, такое решение было принято по результатам проведенного его единомышленниками в соцсетях опроса. 57% опрошенных горожан согласились выйти на акцию протеста, 23% выбрали ответ «Еще не решил, но идея нравится». Остальные ответили, что на митинг не пойдут.
Кандидаты от движения «Серов — это мы» боролись на прошедших в сентябре выборах в местную думу с группой кандидатов от «Единой России» и УГМК, но не смогли получить мандатов.