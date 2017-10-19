{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Голосовать в регионе просто некому. Это кошмар властей: избиратели уехали, а выписаться забыли
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 57,57
Динамика за 2 недели
Евро 67,93
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
19 октября 2017
20:40  19 октября 2017 0

Созданное свердловским единороссом движение снова будоражит Серов. В городе пройдет очередной предвыборный митинг

Первое заседание Законодательного собрания Свердловской области шестого созыва. Екатеринбург, анисимов владимир
Владимир Анисимов давно критикует свою преемницуФото: Александр Мамаев © URA.RU

20 октября представители общественного движения «Серов — это мы» подадут заявку о проведении митинга против переизбрания на пост главы города действующего мэра Елены Бердниковой. Участники мероприятия поддержат другого кандидата — Александра Малкова.

Как сообщил «URA.RU» один из создателей движения бизнесмен Павел Козяев, такое решение было принято по результатам проведенного его единомышленниками в соцсетях опроса. 57% опрошенных горожан согласились выйти на акцию протеста, 23% выбрали ответ «Еще не решил, но идея нравится». Остальные ответили, что на митинг не пойдут.

Кандидаты от движения «Серов — это мы» боролись на прошедших в сентябре выборах в местную думу с группой кандидатов от «Единой России» и УГМК, но не смогли получить мандатов.

Константин Джултаев
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}} Версия для печати

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Получать уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров