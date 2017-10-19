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Главные новости Курганской области
18:22  19 октября 2017 0

В Зауралье выявляют по две ВИЧ-инфекции каждый день. Больные отказываются от терапии

Открытие СПИД-центра. Москва, лаборатория, пробирки, спид-центр, вич, анализ крови, врачи, медперсонал, медицина, спид-тест, люди в белых халатах
В этом году в области зарегистрировали уже 746 выявленных случаев ВИЧФото: Владимир Андреев © URA.RU

В Курганской области в этом году выявили 746 случаев ВИЧ-инфекции. Заболеваемость увеличилась на 6,6%, сообщила «URA.RU» главный врач курганского Центра СПИД Оксана Сагайдак.

В структуре выявленных ВИЧ-положительных зауральцев 35% — официально неработающие граждане, 17,3% — отбывают наказание в местах лишения свободы, 17% — работающие, 3,1% — пенсионеры, 0,8% — дети и учащиеся. Специалисты центра обеспокоены тем, что в учреждениях исполнения наказания растет число больных, которые отказываются проходить терапию. «Каждый человек, получающий терапию, не только сохраняет свою жизнь, но и становится менее опасным для заражения», — говорит Оксана Сагайдак. На межведомственной комиссии по предупреждению распространения ВИЧ в регионе она просила руководство УФСИН искать «новые формы работы с осужденными» по этой проблеме. Центр СПИД также намерен опробовать новый метод профилактической работы в женских колониях с подачей информации в форме тренинга.

«Курганская область входит в число 24 субъектов, в которых заболеваемость превышает среднероссийский уровень. Если по итогам 2016 года средняя по России заболеваемость составила 70,6 случая на сто тысяч населения, то в Курганской области — 110,1 на сто тысяч жителей, то есть в полтора раза выше, — отметила Оксана Сагайдак. — Заболеваемость в области остается высокой, но темпы прироста снижаются. Если с 2015 на 2016 год прирост составлял 12%, то сейчас прирост идет 6,6%».

В целом, по данным Центра СПИД, на территории области зарегистрировано более 8700 ВИЧ-инфицированных. В акции по бесплатному экспресс-тестированию на ВИЧ в вагоне-лаборатории Минздрава РФ, которая прошла в конце сентября, в Кургане приняли участие более 1200 человек.

Анна Бояркина
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