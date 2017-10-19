17:11 19 октября 2017 0

Ельцин Центр не теряет настроя на эпатаж Фото: Анна Майорова © URA.RU

У Ельцин Центра появился повод завести себе еще одного оппонента, помимо Никиты Михалкова. Здесь, в кино-конференц-зале 9 ноября в 19.00 планируется показать самый скандальный фильм 2017 года — «Матильда» режиссера Алексея Учителя. На показ уже продаются билеты от 1200 рублей (600 рублей стоит льготный), но за 2 дня до кинопоказа, как предупреждает пресс-служба, «ожидается плановое увеличение цены до 1500 рублей».

Главного антагониста картины и режиссера — депутата Госдумы РФ Наталью Поклонскую — в Ельцин Центр отдельно не приглашали. «Пока билеты продаются в общем порядке. Мы ждем всех, кто захочет посмотреть фильм. Если Наталья Поклонская захочет поприсутствовать — то она также может свободно приобрести билет», — пояснила «URA.RU» пресс-секретарь Ельцин Центра Елена Волкова.

К этому времени, напомним, Поклонская уже пожаловалась в Генеральную прокуратуру России на фильм «Матильда» 43 раза. Накануне экс-прокурор Крыма Поклонская записала видеообращение к генпрокурору РФ Юрию Чайке, в котором потребовала, чтобы фильм признали экстремистским и запретили его распространение. Картина Алексея Учителя терпит удары с декабря 2016 года. Она рассказывает об отношениях Николая II с балериной Матильдой Кшесинской, что, по мнению некоторых православных, порочит память об убитом царе.