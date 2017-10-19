17:47 19 октября 2017 0

Минфин утверждает, что по сберкнижкам ежегодно выплачивают 5,5 млрд рублей Фото: Александр Константинов © URA.RU

Россияне, имевшие вклады и деньги на сберкнижках к моменту распада СССР, могут получить их обратно с конвертацией в современные рубли. Соответствующий законопроект сегодня рассмотрят на комитете по финансовому рынку Госдумы РФ. До сих пор эти выплаты ежегодно замораживались «в связи с отсутствием источников финансового обеспечения и отсутствием законодательной области применения долгового рубля».

Новый законопроект предполагает возврат вкладов в Сберегательный банк РФ, в государственные страховые компании РФ и в государственные ценные бумаги СССР и РСФСР. «Восстановление сбережений предусмотрено осуществлять путем перевода их в целевые долговые обязательства Российской Федерации с использованием долгового рубля… При переводе всех гарантированных сбережений граждан в целевые долговые обязательства Российской Федерации объем средств, необходимый на их погашение, в 2018 году оценивается в сумме 42,76 трлн. рублей (в 2019 году и в 2020 году — в сумме 44,47 трлн. рублей и 46,25 трлн. рублей соответственно)», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Примерно так выглядит триллион долларов (слева для сравнения изображен человек) Фото: goldenfront.ru

В качестве аргумента в пользу необходимости выплаты в пояснительной записке к документу приводится федеральный закон от 10 мая 1995 г. № 73-ФЗ «О восстановлении и защите сбережений граждан Российской Федерации».

В ходе обсуждения будущего законопроекта члены комитета пришли к выводу, что «до 2020 года выплат ждать не стоит». «Минфин заверяет, что они выплачивают 5,5 млрд рублей в год по сберкнижкам, но где взять деньги на выдачу всей суммы — ведомство не знает», — пояснил единственный проголосовавший за то, чтобы выплаты состоялись, депутат Данил Шилков. Его коллега, первый замглавы комитета Игорь Дивинский настоял на том, чтобы правительство взялось за разработку методики выплаты или же простило все свои долги держателям сберкнижек, то есть отменило закон, предписывающий их выплату.