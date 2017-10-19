В Перми сменили глав районов, чтобы подготовиться к 300-летию города

18:27 19 октября 2017 0

Дмитрий Самойлов делает ставку на молодежную политику Фото: Василий Заболотных © URA.RU

Глава Перми Дмитрий Самойлов провел серьезные перестановки в горадминистрации. Так, бывший глава Кировского района Евгений Гилев стал советником главы города, а его место занял Владимир Хлебников, который возглавлял контрольно-аналитический департамент, сообщили на сайте администрации.

В свою очередь глава администрации Свердловского района Вячеслав Торчинский с 23 октября займет должность заместителя главы администрации города — начальника департамента культуры и молодежной политики. «Перед ним поставлена задача сделать городскую молодежную политику более системной и насыщенной. Нельзя забывать, что в 2023 году Пермь отметит трехсотлетие и начинать подготовку к юбилейной дате нужно уже сейчас», — пояснил Самойлов, отметив опыт Торчинского в организации массовых мероприятий.

Известно, что Свердловский район с 25 октября возглавит Андрей Усов, который работал в должности замглавы администрации города, а Лидия Королева оставит работу в Орджоникидзевском районе и станет начальником управления по вопросам общественного самоуправления и межнациональным отношениям. Кроме того, начальником департамента промышленной политики, инвестиций и предпринимательства назначена Татьяна Михалева.