{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Голосовать в регионе просто некому. Это кошмар властей: избиратели уехали, а выписаться забыли
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 57,57
Динамика за 2 недели
Евро 67,93
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
19 октября 2017
18 октября 2017
17 октября 2017
18:27  19 октября 2017 0

В Перми сменили глав районов, чтобы подготовиться к 300-летию города

Випы. Пермь, дмитрий самойлов
Дмитрий Самойлов делает ставку на молодежную политикуФото: Василий Заболотных © URA.RU

Глава Перми Дмитрий Самойлов провел серьезные перестановки в горадминистрации. Так, бывший глава Кировского района Евгений Гилев стал советником главы города, а его место занял Владимир Хлебников, который возглавлял контрольно-аналитический департамент, сообщили на сайте администрации.

В свою очередь глава администрации Свердловского района Вячеслав Торчинский с 23 октября займет должность заместителя главы администрации города — начальника департамента культуры и молодежной политики. «Перед ним поставлена задача сделать городскую молодежную политику более системной и насыщенной. Нельзя забывать, что в 2023 году Пермь отметит трехсотлетие и начинать подготовку к юбилейной дате нужно уже сейчас», — пояснил Самойлов, отметив опыт Торчинского в организации массовых мероприятий.

Известно, что Свердловский район с 25 октября возглавит Андрей Усов, который работал в должности замглавы администрации города, а Лидия Королева оставит работу в Орджоникидзевском районе и станет начальником управления по вопросам общественного самоуправления и межнациональным отношениям. Кроме того, начальником департамента промышленной политики, инвестиций и предпринимательства назначена Татьяна Михалева.

Тимофей Вахрушев
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}} Версия для печати

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Получать уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров