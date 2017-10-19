20:41 19 октября 2017 0

Следователи посчитали, что Алексеева могла скрыться Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Басманный суд Москвы арестовал замначальника финансово-экономического управления ФСИН Светлану Алексееву по делу о растрате 160 миллионов рублей ведомства. Женщина пробудет в СИЗО до 4 декабря.

«Суд приходит к выводу о том, что ходатайство следственных органов подлежит удовлетворению», — приводит «Интерфакс» слова судьи Артура Карпова.

Следователи в суде объясняли необходимость ареста тем, что Алексеева может скрыться, оказать давление на свидетелей по делу, а также продолжить заниматься преступной деятельностью, пишет РАПСИ. В ходе заседания Алексеева заявила о готовности сотрудничать со следственными органами.

Алексееву арестовали 18 октября на рабочем месте по делу замглавы ФСИН Олега Коршунова, которого обвиняют в растрате 160 миллионов рублей, сообщил «Телеканал 360». Она обвиняется в пособничестве, против нее заведено уголовное дело по статье «Растрата в особо крупном размере с использованием служебного положения».

Коршунова задержали 13 сентября, в это время он был на своей яхте. В ходе обысков у него нашли четыре миллиона рублей, коллекцию дорогих часов и служебный пистолет Макарова.