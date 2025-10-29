Совфед одобрил законопроект о сборах резервистов для защиты важных объектов

Поправки не распространяются на граждан, находящихся в запасе Фото: Илья Московец © URA.RU

Сенаторы Совфеда одобрили изменения в закон о привлечении в мирное время граждан, заключивших контракт о пребывании в резерве, к защите критически важных объектов. Такое решение принято на пленарном заседании, речь идет о контрактах, заключенных добровольно.

Действие закона распространяется на тех, кто добровольно заключил контракт о пребывании в резерве. Согласно нововведениям, на основании указа президента РФ резервистов можно будет направлять на специальные сборы для защиты критически важных объектов, объектов жизнеобеспечения. Все участники этих сборов получат соцгарантии, предусмотренные для участников военных сборов.