Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Реклама

Армия и оружие

Совфед одобрил законопроект о сборах резервистов для защиты важных объектов

29 октября 2025 в 16:00
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Поправки не распространяются на граждан, находящихся в запасе

Поправки не распространяются на граждан, находящихся в запасе

Фото: Илья Московец © URA.RU

Сенаторы Совфеда одобрили изменения в закон о привлечении в мирное время граждан, заключивших контракт о пребывании в резерве, к защите критически важных объектов. Такое решение принято на пленарном заседании, речь идет о контрактах, заключенных добровольно.

Действие закона распространяется на тех, кто добровольно заключил контракт о пребывании в резерве. Согласно нововведениям, на основании указа президента РФ резервистов можно будет направлять на специальные сборы для защиты критически важных объектов, объектов жизнеобеспечения. Все участники этих сборов получат соцгарантии, предусмотренные для участников военных сборов.

Ранее этот законопроект одобрила Госдума. Ранее сообщалось, что поправки не распространяются на граждан, пребывающих в запасе.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Подписаться
Следующий материал