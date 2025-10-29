Российская армия нанесла удары по ВПК Украины
ВС РФ нанесла удары по объектам энергетики Украины, а также по цехам производства БПЛА
Российские военные с помощью самолетов, беспилотников, ракетных и артиллерийских войск атаковали украинский военно-промышленный комплекс (ВПК). Об этом сообщили в Минобороны (МО) РФ.
«Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение объектам энергетики, обеспечивавшим работу предприятий военно-промышленного комплекса Украины», — сказано в сообщении МО. Оно опубликовано в telegram-канале.
Кроме того, удары были нанесены по железнодорожному составу, который перевозил оружие и технику украинских военных. Кроме того, ВС РФ атаковали цеха по производству БПЛА и местам их хранения, а также пунктам расположения ВСУ и иностранных наемников в 149 районах.
Ранее в военном ведомстве добавили, что российская армия продолжает ликвидацию украинских военных в районе Купянска Харьковской области. За последние сутки ВС РФ уничтожили 55 украинских военных, а также шесть единиц техники. В их числе бронеавтомобиль HMMWV.
