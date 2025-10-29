Российская армия нанесла удары по ВПК Украины

ВС РФ нанесла удары по объектам энергетики Украины, а также по цехам производства БПЛА Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Российские военные с помощью самолетов, беспилотников, ракетных и артиллерийских войск атаковали украинский военно-промышленный комплекс (ВПК). Об этом сообщили в Минобороны (МО) РФ.

«Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение объектам энергетики, обеспечивавшим работу предприятий военно-промышленного комплекса Украины», — сказано в сообщении МО. Оно опубликовано в telegram-канале.

Кроме того, удары были нанесены по железнодорожному составу, который перевозил оружие и технику украинских военных. Кроме того, ВС РФ атаковали цеха по производству БПЛА и местам их хранения, а также пунктам расположения ВСУ и иностранных наемников в 149 районах.

