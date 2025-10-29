Захарова: с «идеологией эгоизма», сужающей возможности женщин, надо бороться

«Нам нужно с этим бороться, с навязыванием идеологии, когда женщину заставляли думать, что она только сама для себя. Нет, это настолько сужает те возможности, которые есть у женщины», — цитирует Захарову РИА Новости. По ее словам, такую идеологию навязывают те, кто считает себя прогрессивным и выступающим за свободу женщин. Однако, как добавила он, при таком подходе женщина может лишиться возможностей. Дипломат подчеркнула, что выход из такой идеологии может стать задачей для нескольких поколений.