Захарова: с «идеологией эгоизма», сужающей возможности женщин, надо бороться
Захарова считает, что бороться с такой идеологией будут несколько поколений
Фото: Илья Московец © URA.RU
С «идеологией эгоизма», которая навязывается женщинам и сужает их возможности, нужно бороться. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на международном форуме «Женщины за сохранение традиций».
«Нам нужно с этим бороться, с навязыванием идеологии, когда женщину заставляли думать, что она только сама для себя. Нет, это настолько сужает те возможности, которые есть у женщины», — цитирует Захарову РИА Новости. По ее словам, такую идеологию навязывают те, кто считает себя прогрессивным и выступающим за свободу женщин. Однако, как добавила он, при таком подходе женщина может лишиться возможностей. Дипломат подчеркнула, что выход из такой идеологии может стать задачей для нескольких поколений.
Ранее Захарова сообщила, что такие феминитивы, как «редакторка» и «дипломатка», можно употреблять в шутку, но не в официальной речи. Захарова призналась, что считала использование подобных слов шуткой. Представитель МИД считает, что феминитивы нельзя употреблять в официальной речи.
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.