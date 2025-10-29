Песков назвал главную цель Москвы: заявления официального представителя Кремля 29 октября

Песков приоритетом для России является развитие отечественного ВПК Фото: Роман Наумов © URA.RU

Москва сконцентрирована на укреплении отечественного военного потенциала, а не на оценке заявлений американского руководства. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время конференц-колла. Он отметил, что для России первостепенное значение имеет развитие оборонно-промышленного комплекса и военное строительство.

Помимо этого во время беседы с журналистами Песков рассказал об итогах встречи президента России Владимира Путина и турецкого президента Реджеп Тайипа Эрдогана и реакции на санкции США. Более подробно о главных заявлениях Пескова — в материале URA.RU.

Развитие ВПК — приоритетная задача

Развитие российского военно-промышленного комплекса (ВПК) является для Москвы приоритетной задачей, а не комментарии президента США Дональда Трампа о военной силе Америки. Как заявил Дмитрий Песков, в фокусе внимания Кремля находятся, в первую очередь, распоряжения собственного президента.

Россия за мирное решение конфликтов

Россия позитивно оценивает любые инициативы, нацеленные на разрешение конфликта между КНДР и Республикой Корея, сообщил пресс-секретарь президента. Он подчеркнул, что Кремль приветствует шаги в этом направлении.

Путин встретится с героями СВО

В среду президент России Владимир Путин встретится с военнослужащими, получившими ранения в зоне проведения СВО. Эта встреча запланирована в расписании главы государства.

Путин уже все пояснил по «Орешнику»

Песков заявил, что решение о размещении ракетного комплекса «Орешник» в Белоруссии глава государства пояснил несколько месяцев назад. Официальный представитель Кремля уточнил, что все разъяснения по этому вопросу прозвучали во время совместной пресс-конференции Путина и лидера Белоруссии Александра Лукашенко в Минске.

Россия следит за реакцией на новые санкции

В России внимательно отслеживают и анализируют реакцию в интернете на новые санкции США против России, включая оценки в блогосфере и социальных сетях. Как заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, администрация видит весь спектр мнений — от ироничных комментариев до попыток вдумчивого анализа.

«В Кремле, конечно и это, и другое, более серьезные оценки, попытки вдумчивого анализа. Мы все это читает, все видим и все анализируем», — сказал Песков. Его слова приводит корреспондент URA.RU.

Путин поздравил Эрдогана с Днем Республики

Владимир Путин направил турецкому президенту Реджепу Тайипу Эрдогану поздравительную телеграмму по случаю Дня Республики, который отмечается в Турции. Как сообщил пресс-секретарь российского лидера, послание было отправлено заблаговременно. При этом уточняется, что телефонный разговор между главами государств на сегодня не запланирован.

В Кремле отреагировали на сообщения о росте военных США возле Венесуэлы

Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о возможных действиях Вашингтона, заявил, что Россия исходит из принципа суверенитета Венесуэлы. И все происходящее вокруг нее должно строго соответствовать нормам международного права. Он подчеркнул, что ситуация вокруг этой латиноамериканской страны не фигурировала в повестке российско-американских контактов.

Россия оценила итоги встречи президентов России и Азербайджана

Россия высоко оценивает итоги двусторонней встречи Путина и Алиева, состоявшейся в Душанбе, назвав ее важным шагом для перехода на новую страницу в отношениях. Комментируя вопрос о контактах по освобождению задержанных в Баку россиян, Дмитрий Песков отметил, что по этим чувствительным вопросам ведется кропотливая работа на разных уровнях, и диалог между странами продолжается.

