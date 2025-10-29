Иноагентам усложнят получение пенсий, чтобы они возвращались в Россию
Пенсии иноагентов хотят зачислять на спецсчета
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
Госдума РФ предложила ограничить доступ к пенсионным выплатам для российских граждан, признанных иноагентами. Об этом заявил Председатель Госдумы Вячеслав Володин.
«Пенсии иноагентов следует зачислять на спецсчета, чтобы для их получения таким лицам было необходимо возвращаться в Россию», — сказал Володин в ходе пленарного заседания. Трансляция велась на официальном сайте Госдумы. С предложением выступил первый заместитель председателя комитета по безопасности и противодействию коррупции Андрей Луговой. Его поддержал Вячеслав Володин.
С 26 октября на территории РФ начали действовать изменения в законодательство об иностранных агентах, ужесточающие меры ответственности. В обновленном законе введен расширенный комплекс ограничений, предполагающий наложение штрафов, применение административных и уголовных мер за неисполнение установленных обязательств и нарушение новых правил отчетности. Так, даже однократное несоблюдение порядка осуществления деятельности в статусе иноагента может повлечь наказание в виде лишения свободы сроком до двух лет.
