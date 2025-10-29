Иноагентам усложнят получение пенсий, чтобы они возвращались в Россию

Пенсии иноагентов хотят зачислять на спецсчета Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Госдума РФ предложила ограничить доступ к пенсионным выплатам для российских граждан, признанных иноагентами. Об этом заявил Председатель Госдумы Вячеслав Володин.

«Пенсии иноагентов следует зачислять на спецсчета, чтобы для их получения таким лицам было необходимо возвращаться в Россию», — сказал Володин в ходе пленарного заседания. Трансляция велась на официальном сайте Госдумы. С предложением выступил первый заместитель председателя комитета по безопасности и противодействию коррупции Андрей Луговой. Его поддержал Вячеслав Володин.