Bloomberg: Трампа в Южной Корее угостили особым десертом «миротворца»
Дональда Трампа в Южной Корее угостили «десертом миротворца»
Фото: Official White House / Shealah Craighead
Президента США Дональда Трампа в Южной Корее угостили «десертом миротворца». Его подали с фруктами. Об этом сообщает Bloomberg. В настоящий момент американский глава встречается с главой южнокорейской страны.
«Корейские вкусы соединились с американским духом, чтобы отпраздновать крепкую дружбу», — гласит подпись в меню, передают журналисты. Трампу отдельно предложили «десерт миротворца», украшенным позолоченными элементами брауни.
Также во время обеда корейская сторона предложила так называемую «тарелку искренности». Она состоит из блюд американской и южнокорейской кухни — говядины, каштанов, грибов, моркови и редиса.
Ранее президент Южной Кореи Ли Чжэ Мен вручил Дональду Трампу высшую государственную награду страны — Орден «Мугунхва» — и позолоченную копию древней корейской короны эпохи Силла. В настоящий момент встреча лидеров двух государств проходит в городе Кенджу. Сам Трамп неоднократно заявлял, что только за 2025 год смог положить конец восьми международным конфликтам.
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.