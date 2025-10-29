Bloomberg: Трампа в Южной Корее угостили особым десертом «миротворца»

Дональда Трампа в Южной Корее угостили «десертом миротворца» Фото: Official White House / Shealah Craighead

Президента США Дональда Трампа в Южной Корее угостили «десертом миротворца». Его подали с фруктами. Об этом сообщает Bloomberg. В настоящий момент американский глава встречается с главой южнокорейской страны.

«Корейские вкусы соединились с американским духом, чтобы отпраздновать крепкую дружбу», — гласит подпись в меню, передают журналисты. Трампу отдельно предложили «десерт миротворца», украшенным позолоченными элементами брауни.

Также во время обеда корейская сторона предложила так называемую «тарелку искренности». Она состоит из блюд американской и южнокорейской кухни — говядины, каштанов, грибов, моркови и редиса.

