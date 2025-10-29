Неизвестные попытались сорвать проходящий в Москве форум «Диалог о фейках 3.0»
Мошенники звонили участникам форума с подменных номеров
Фото: Создано в Midjourney © URA.RU
Участники и организаторы московского форума «Диалог о фейках 3.0» подверглись мошеннической атаке. Как сообщает пресс-служба форума, злоумышленники совершали телефонные звонки, представляясь сотрудниками спецслужб. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе форума.
«Провокаторы якобы от имени ФСБ России звонили участникам и организаторам форума, пытаясь саботировать мероприятие, и призывали воздержаться от посещения события, однако их атака была разоблачена», — сказано в сообщении. Документ есть в распоряжении URA.RU.
Звонки получили заместитель руководителя фракции «Единой России» в Госдуме РФ Алена Аршинова и несколько других спикеров. Злоумышленники использовали подменные номера. В пресс-службе отметили, что в числе обсуждаемых тем на форуме говорили именно о борьбе с мошенничеством.
Третий Международный форум «Диалог о фейках 3.0» открылся в Москве 29 октября. В работе форума принимают участие свыше 2 тысяч представителей из 80 стран мира. В этом году мероприятие организовано под патронажем ЮНЕСКО. Форум стал единственным российским событием, вошедшим в официальный перечень мероприятий Глобальной недели медиа- и информационной грамотности (Global Media and Information Literacy Week), проводимой под эгидой ЮНЕСКО.
В ходе форума специалисты рассмотрят вопросы противодействия распространению недостоверной информации на глобальном уровне, затронув различные аспекты этой проблемы. Программа мероприятия включает в себя панельные дискуссии, круглые столы, а также обучающие сессии, посвященные основным вызовам современного периода дезинформации, включая вопросы генеративного искусственного интеллекта, дипфейков, а также распространения ложной информации в научной и образовательной сферах. В обсуждении принимают участие ведущие эксперты в области проверки фактов, представители государственных структур, международного сообщества, средств массовой информации, научных и технологических организаций, а также студенты соответствующих специальностей.
