Приговор сыну звезды «Интернов» Вадима Демчога остался без изменений

Вильяма приговорили к двум годам за дропперство Фото: Bulkin Sergey / news.ru / Global Look Press

Суд поставил точку в громком деле сына звезды сериала «Интерны». Московский городской суд оставил без изменений приговор Вильяму Демчогу — два года колонии за участие в схеме телефонного мошенничества. Его отец, актер Вадим Демчог, пришел поддержать сына и публично заявил, что наказание слишком сурово.

Суд оставил приговор в силе

Московский городской суд отклонил апелляционные жалобы по делу Вильяма Демчога, сына известного актера Вадима Демчога. Молодой человек проведет два года в колонии общего режима за участие в мошеннической схеме, связанной с обманом пенсионеров.

Заседание началось с трехчасовой задержкой и проходило в формате видеоконференции: Вильям подключился из следственного изолятора. В зале суда присутствовал его отец, актер сериала «Интерны» Вадим Демчог.

Суд оставил приговор в силе Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Адвокат подсудимого Владимир Шелупахин просил суд проявить снисхождение, напоминая, что ущерб был возмещен, а сам Демчог младший раскаялся. По словам защитника, реальное лишение свободы «не способствует восстановлению справедливости». Однако судебная коллегия не нашла оснований для смягчения наказания.

Как работала схема «дропперов»

По материалам дела, инцидент произошел в феврале 2024 года. Мошенники, действуя через мессенджеры и телефонные звонки, убедили 82-летнего мужчину, что его деньги на банковском счете находятся под угрозой. Под предлогом «спасения средств» пенсионера убедили перевести почти полмиллиона рублей на «безопасные» счета.

Эти деньги поступили на карты, оформленные на Вильяма Демчога. Молодой человек обналичил 490 тысяч рублей и передал их подельникам. Общая сумма ущерба, причиненного пожилым гражданам, превысила 1,8 миллиона рублей.

Прокуратура Москвы в официальном сообщении подтвердила: Демчог выступал как «дроппер» — посредник, через чьи счета проходили украденные средства.

Отец — звезда «Интернов» и театральный философ

Вадим Демчог — актер, режиссер, сценарист и телеведущий. Широкую известность ему принесла роль доктора Купитмана в сериале «Интерны». Впрочем, сам артист неоднократно подчеркивал, что устал от ассоциаций с этим персонажем.

Сегодня Демчог почти не снимается в кино Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press

Сегодня Демчог почти не снимается в кино: он полностью сосредоточен на театре и образовательных проектах. Актер ведет тренинги, проводит мастер-классы и изучает психологические практики. У него есть степень кандидата психологических наук.

Несмотря на занятость, артист поддерживает отношения с сыном, даже после развода с матерью Вильяма — Вероникой Рябковой. «Мы выстроили отношения ответственности за сына. Он живет на два дома — у меня и у матери», — рассказывал Демчог в интервью.

Скандалы и философия

В 2024 году актер попал в неприятную историю — по данным telegram-канала Shot, он пытался въехать на закрытую парковку в Москве и устроил конфликт с охраной. Демчог настаивал, что оплатил парковку, однако был вынужден покинуть площадку после инцидента.

Демчог описывает свое амплуа как «дьявола с любящим сердцем» Фото: Natalia Shakhanova / Global Look Press

Сейчас артист сосредоточен на театральных экспериментах и телепроекте «Выживалити» на канале «Пятница!». Он описывает свое амплуа как «дьявола с любящим сердцем» и признается, что провокации — часть его философии.

Что дальше

Вильям Демчог в суде заявил, что не осознавал противоправности своих действий и намерен после освобождения получить юридическое образование. Несмотря на попытки отца и адвоката добиться смягчения, суд оставил приговор без изменений.

