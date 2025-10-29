Обвиненным в мошенничестве блогерам Чекалиным предъявили обвинение
Блогерам Чекалиным предъявили обвинение в мошенничестве
Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
Уголовное дело в отношении блогеров Валерии и Артема Чекалиных поступило в прокуратуру Троицкого и Новомосковского округа для утверждения обвинительного заключения. Об этом сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.
«В прокуратуру <...> поступило уголовное дело в отношении Валерии и Артема Чекалиных. Предварительное расследование по делу завершено», — говорится в сообщении ведомства.
Уголовное дело против соучастника блогеров Романа Вишняка, заключившего с прокурором досудебное соглашение о сотрудничестве, также поступило в прокуратуру с обвинительным заключением. Всем троим предъявлено обвинение по переводу денег с использованием подложных документов.
Чекалины, Вишняк и их соучастники с сентября 2021 года по февраль 2022 года при продаже онлайн-марафонов переводили деньги под видом образовательных курсов на счета иностранной компании, предоставляя банкам фиктивные документы. Таким образом переведено было более 251,6 млн рублей.
Валерия Чекалина, известная как Лерчек, находится под домашним арестом. Общая сумма переводов, по данным следствия, превысила 251 миллион рублей.
