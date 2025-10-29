Обвиненным в мошенничестве блогерам Чекалиным предъявили обвинение

Блогерам Чекалиным предъявили обвинение в мошенничестве Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Уголовное дело в отношении блогеров Валерии и Артема Чекалиных поступило в прокуратуру Троицкого и Новомосковского округа для утверждения обвинительного заключения. Об этом сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

«В прокуратуру <...> поступило уголовное дело в отношении Валерии и Артема Чекалиных. Предварительное расследование по делу завершено», — говорится в сообщении ведомства.

Уголовное дело против соучастника блогеров Романа Вишняка, заключившего с прокурором досудебное соглашение о сотрудничестве, также поступило в прокуратуру с обвинительным заключением. Всем троим предъявлено обвинение по переводу денег с использованием подложных документов.

Чекалины, Вишняк и их соучастники с сентября 2021 года по февраль 2022 года при продаже онлайн-марафонов переводили деньги под видом образовательных курсов на счета иностранной компании, предоставляя банкам фиктивные документы. Таким образом переведено было более 251,6 млн рублей.