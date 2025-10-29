В Госдуме предложили обеспечить медиков-целевиков жильем и большой зарплатой
Поправками предлагается обеспечить молодых медиков жильем и хорошей зарплатой
Фото: Илья Московец © URA.RU
Для студентов-медиков, обучающихся по целевым контрактам, предложили выдавать жилье и надбавку к зарплате. Соответствующие правки в законопроект предложили внести депутаты Госдумы от фракции «Справедливая Россия».
«В период наставничества лицам, указанным в части 3 статьи 69 настоящего федерального закона, выплачивается надбавка в сумме не менее 100% от средней заработной платы по данной специальности в соответствующем регионе, предоставляется жилое помещение, пригодное для постоянного проживания, а также компенсируются расходы на переезд к месту прохождения наставничества», — передает РИА Новости текст предлагаемых поправок.
Один из авторов инициативы — лидер партии, глава думской фракции Сергей Миронов сообщил, что также предлагается оплачивать выпускникам медвузов все расходы на переезд к месту работы. По его словам, при принятии таких поправок, целевое обучение станет престижным и выгодным, как и сама профессия врача. Сами студенты будут понимать, что государство обеспечит им хорошие условия труда сразу после обучения.
Ранее депутаты Госдумы на пленарном заседании приняли в первом чтении законопроект, который предусматривает, что при поступлении на бюджетные места по программам высшего медицинского и фармацевтического образования студенты должны будут заключать договоры о целевом обучении. Также в законопроекте также прописан пункт о том, что после обучения каждому молодому врачу будут назначаться наставники, помогающие в лечебной практике. Выпускник сам выбирает как регион пребывания, так и место работы. Документ на рассмотрение палаты парламента внесло правительство РФ в конце августа 2025 года. Подробнее об инициативе — в материале URA.RU.
