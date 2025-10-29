В Госдуме предложили обеспечить медиков-целевиков жильем и большой зарплатой

Поправками предлагается обеспечить молодых медиков жильем и хорошей зарплатой Фото: Илья Московец © URA.RU

Для студентов-медиков, обучающихся по целевым контрактам, предложили выдавать жилье и надбавку к зарплате. Соответствующие правки в законопроект предложили внести депутаты Госдумы от фракции «Справедливая Россия».

«В период наставничества лицам, указанным в части 3 статьи 69 настоящего федерального закона, выплачивается надбавка в сумме не менее 100% от средней заработной платы по данной специальности в соответствующем регионе, предоставляется жилое помещение, пригодное для постоянного проживания, а также компенсируются расходы на переезд к месту прохождения наставничества», — передает РИА Новости текст предлагаемых поправок.

Один из авторов инициативы — лидер партии, глава думской фракции Сергей Миронов сообщил, что также предлагается оплачивать выпускникам медвузов все расходы на переезд к месту работы. По его словам, при принятии таких поправок, целевое обучение станет престижным и выгодным, как и сама профессия врача. Сами студенты будут понимать, что государство обеспечит им хорошие условия труда сразу после обучения.

