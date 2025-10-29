В Питере задержали еще двух подозреваемых в нападении на футболиста и бизнесмена
В ближайшее время подозреваемым изберут меру пресечения
Фото: Илья Московец © URA.RU
В Санкт-Петербурге задержали еще двух подозреваемых по уголовному делу о нападении и на футболиста и бизнесмена. Об этом сообщили в пресс-службе СКР.
«Задержаны еще двое подозреваемых. Один из них за денежное вознаграждение предложил остальным принять участие в похищении людей. Ранее по ходатайству следователя четверым мужчинам судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, им предъявлено обвинение в инкриминируемых преступлениях», — говорится в публикации. Они подозреваются в похищении человека и покушение на это, а также в разбое.
По версии следствия, фигуранты на улице Вязовой с применением силы попытались похитить потерпевшего. Однако потерпевший смог супротивиться, также ему помог знакомый. После этого подозреваемые похитили другого мужчину и требовали 10 миллионов рублей за освобождение. Сейчас следствие решает вопрос об избрании меры пресечения.
Ранее стало известно, что четверо человек арестованы и отправлены в СИЗО. Такую меру пресечения избрал суд обвиняемым в нападении на футболиста «Зенита» Александра Мостового. Задержанным также вменяется похищение местного предпринимателя.
