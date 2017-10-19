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19 октября 2017
20:57  19 октября 2017 0

Стало известно, зачем Алтушкин проводит дорогостоящие боксерские поединки в Екатеринбурге. Дело не в знакомстве с элитой

Поездка в Карабаш Дубровский РМК Алтушкин Челябинск, алтушкин игорь
Алтушкин откроет Академию единоборств в ЕкатеринбургеФото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Екатеринбурге будет открыта Академия единоборств. Это проект главы Русской медной компании Игоря Алтушкина, который последовательно несколько лет подряд популяризировал единоборства в Екатеринбурге и теперь считает необходимым создать инфраструктуру, чтобы дети, которым понравились бои, могли развить свои таланты в родном городе. Об этом сегодня на пресс-конференции заявил исполнительный директор «RCC boxing promotions» Алексей Титов.

«В следующем году „RCC boxing promotions“ открывает Академию единоборств РМК. Это будет большой проект Русской медной компании, совместно с правительством Свердловской области и губернатором. В здании пять этажей, там будут представлены различные виды единоборств: бокс, ММА, тайский бокс, карате, самбо, греко-римская борьба и другие. У нас есть спортсмены, на которых можно равняться, такие как Иван Штырков, Магомед Курбанов, Михаил Алексеев. По их примеру дети пойдут заниматься и будут добиваться результатов в детско-юношеском спорте, в молодежном и олимпийском спорте. И когда они станут профессионалами и такими же узнаваемыми личностями, как тот же Иван Штырков, этот круг замкнется», — пояснил Алексей Титов.

Он также рассказал, что новая Академия будет располагаться на улице Шейнкмана, рядом с КРК «Уралец». Здание уже построено, сейчас ведется внутренняя отделка и закупка оборудования. Открытие предварительно намечено на 4 мая 2018 года, накануне очередного крупного турнира в ДИВСе. Если все пойдет по плану, то взвешивание спортсменов может пройти уже в Академии, во время официального открытия, на которое будут приглашены заметные фигуры из профессионального бокса и ММА. Сейчас ведутся переговоры с Федором Емельяненко и Майком Тайсоном.

По словам Алексея Титова, в Академии каждую неделю будут проходить турниры, соревнования и другие события. Кроме того, «RCC boxing promotions» будет работать с Департаментом молодежной политики Свердловской области, организовывать встречи спортсменов с подрастающим поколением, совместные выезды, мастер-классы и все, что может поспособствовать патриотическому воспитанию.

Татьяна Ларина
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