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19 октября 2017
Главные новости Москвы
21:56  19 октября 2017 0

Звезда фильма «Жестокий романс» оказался в реанимации

Геи, ЛГБТ, больница, капельница, операционная, маг, волшебник, больница, реанимация
Актера доставили в больницуФото: depositphotos.com © URA.RU

Известный советский актер Дмитрий Бузылев, сыгравший в таких культовых фильмах, как «Табор уходит в небо» и «Жестокий романс», оказался в реанимации в российской столице.

Как пишет «Телеканал 360», у мужчины произошло ухудшение самочувствия на фоне панкреотита. В настоящее время актеру осуществляют искусственную вентиляцию легких. По словам медицинских работников, состояние артиста можно назвать тяжелым.

Жена актера Дмитрия Бузылева в интервью Nation News прокомментировала текущее состояние своего супруга. По ее словам, Бузылев пожаловался на плохое самочувствие после того, как они вернулись с моря. Несмотря на уговоры жены, актер отказался сразу лечь на обследование.

В итоге недомогание артиста резко усилилось и его экстренно доставили в больницу. Через несколько дней Бузылева подключили к дыхательной аппаратуре. По мнению супруги, ее муж получил воспаление легких еще на съемках картины «Табор уходит в небо».

Олег Теплоухов
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