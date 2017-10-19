Звезда фильма «Жестокий романс» оказался в реанимации

21:56 19 октября 2017 0

Актера доставили в больницу Фото: depositphotos.com © URA.RU

Известный советский актер Дмитрий Бузылев, сыгравший в таких культовых фильмах, как «Табор уходит в небо» и «Жестокий романс», оказался в реанимации в российской столице.

Как пишет «Телеканал 360», у мужчины произошло ухудшение самочувствия на фоне панкреотита. В настоящее время актеру осуществляют искусственную вентиляцию легких. По словам медицинских работников, состояние артиста можно назвать тяжелым.

Жена актера Дмитрия Бузылева в интервью Nation News прокомментировала текущее состояние своего супруга. По ее словам, Бузылев пожаловался на плохое самочувствие после того, как они вернулись с моря. Несмотря на уговоры жены, актер отказался сразу лечь на обследование.

В итоге недомогание артиста резко усилилось и его экстренно доставили в больницу. Через несколько дней Бузылева подключили к дыхательной аппаратуре. По мнению супруги, ее муж получил воспаление легких еще на съемках картины «Табор уходит в небо».