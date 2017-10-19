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19 октября 2017
Главные новости Москвы
23:17  19 октября 2017 0

Путин ответил на вопрос об участии в президентских выборах

ИННОПРОМ-2017. разные дни. Екатеринбург, путин владимир
Глава России решил ответить на вопрос о своей карьере анекдотомФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Президент России Владимир Путин анекдотом ответил на вопрос о том, будет ли он участвовать в выборах главы государства-2018. Шутка от главы государства прозвучала под конец пленарного заседания XIV Международного дискуссионного клуба «Валдай» в Сочи

Во время заседания модератор Федор Лукьянов обратился к Путину со словами, что с трудом представляет форум без него. Он заявил, что мировая общественность будет сильно скучать без российского лидера и попросил Путина хорошо подумать прежде чем президент примет решение о выставлении своей кандидатуры на выборы президента в 2018 году. «Миру вы нужны», — подытожил Лукьянов.

Путин, на это рассказал анекдот. «Муж жене говорит, нам придется продать „Мерседес“ и купить „Ладу“, жена говорит — нормально. Нужно будет переехать из особняка на Рублевке в нашу квартиру в Москве — нормально. Ну ты же меня будешь любить (спрашивает муж), а она говорит буду очень любить и очень скучать», — сказал Путин, а затем заметил, что не думает, что о нем так будут скучать.

Выборы президента России пройдут в 2018 году. Путин до сих пор не объявил о своем участии. Ходят слухи, что это случится в конце ноября-начале декабря.

Виктор Дорофеев
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