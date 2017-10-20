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20 октября 2017
19 октября 2017
Главные новости Москвы
07:01  20 октября 2017 0

Российским новорожденным будут делать продарки

Жизнь Екатеринбурга в жару, коляски, дети, мамы, младенцы
Набор с самыми необходимыми для ребенка вещами позволит молодым родителям "привыкнуть" к дополнительным расходамФото: Александр Мамаев © URA.RU

При выписке из роддома каждый новорожденный россиянин будет получать подарок от государства. С такой инициативой выступило Минтруда РФ. Идею одобрило Минэкономразвития.

Если план основных мероприятий до 2020 года в рамках Десятилетия детства вступит в силу, то одаривать мам и малышей предметами, необходимыми для ухода за детьми, начнут уже в 2018 году, сообщают «Известия» со ссылкой на имеющийся проект документа.

Предполагается, что в набор будут входить предметы преимущественно отечественного производства: распашонки, подгузники, соски, бутылочки и погремушки.

Авторы инициативы уверены: нововведение позволит не только поддержать отечественного производителя, но и станет стимулом для улучшения демографической ситуации: более 80 стран мира реализуют так называемую программу «Корзина для новорожденных», и их опыт оценивается положительно.

Единственное, что пока не решено — откуда будут взяты средства на подарки. На это может потребоваться несколько десятков миллиардов рублей при средней оценочной стоимости одного набора в 10 — 15 тыс. рублей. Авторы инициативы считают, что раскошелиться придется регионам.

Евгений Александров
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