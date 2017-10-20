Посольство РФ в США посоветовало американцам поискать врагов среди союзников

07:48 20 октября 2017 0

По мнению российских дипломатов американцы не там ищут проблемы Фото: depositphotos.com © URA.RU

Посольство РФ в США ответило на обвинения постоянного представителя США в ООН Никки Хейли в развязывании войны в отношении Америки. На сайте представительства появилось предложение Штатам поискать врагов среди союзников.

«В своих измышлениях о „вмешательстве“ России в американские президентские выборы в 2016 г. американские политики не знают удержу. Свежий пример — постпред США при ООН Н.Хейли. Она, по сути, обвинила Россию в том, что в прошлом году наша страна „развязала военные действия“ против Америки. (….) Хотели бы напомнить коллеге Н.Хейли, что тех, кто вмешивался в избирательные процессы в США, причем самым открытым и бесцеремонным образом, надо искать среди официально объявленных союзников и друзей. Они агитировали в пользу демократического кандидата и высказывали свои опасения в связи с возможностью прихода к власти кандидата от республиканцев», — гласит заявление на сайте посольства.

Для большинства американцев данное заявление останется тайной — оно есть только в русско-язычной версии сайта посольства, на английский язык не переведено. Кроме того содержит грамматические ошибки.

19 октября Никки Хейли заявила, что Россия применила «военные действия» в отношении США, якобы вмешавшись в американские президентские выборы в 2016 году, напоминает RT.

Выступая на панельной дискуссии в Институте Джорджа Буша постоянный представитель США в ООН Никки Хейли, заявила, что Россия вмешивалась в выборы в США в связи с «недостаточностью вооружений». При этом, по ее мнению, фактически были развязаны боевые действия: «Когда страна совершает вмешательство в выборы другой страны, это военные действия».