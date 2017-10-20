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20 октября 2017
19 октября 2017
09:10  20 октября 2017 0

Уезжайте подальше из городов: в эти выходные на регионы УрФО обрушится метеоритный дождь

Ориониды считаются одним из самых красивых явлений в ночном небеФото: PxHere

Россияне в ближайшие выходные смогут наблюдать удивительное явление — звездопад. Земля проходит через метеоритный поток Ориониды, наиболее зрелищно это будет выглядеть в ночь с субботы на воскресенье.

«Падение метеоритов будет видно над всей территорией УрФО. Единственное, что с погодой над Уралом пока не понятно. Но в ближайшие два дня обещают прояснение. Кроме того в этом году Луна не будет мешать — будет достаточно темно и временами хорошо видно метеориты», — рассказал «URA.RU» инженер учебной обсерватории УрФУ Владилен Санакоев.

По словам эксперта, наблюдать поток лучше всего вдали от города, где не будет мешать искусственное освещение. Если повезет, то можно будет увидеть в небе до 15 «вспышек» в час. Но это при условии хорошей погоды. Однако даже при не очень благоприятном стечении обстоятельств можно будет увидеть падение как минимум одного метеорита за час.

Ориониды считаются одним из самых красивых метеоритных потоков, поскольку они могут оставлять в небе следы разных цветов. Длиться звездопад будет до 25 октября, но в субботу, по словам астрономов, его плотность будет максимальной.

Игорь Чукреев
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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