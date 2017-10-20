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Главные новости Курганской области
10:15  20 октября 2017 0

Зауральская промышленность обогнала российскую

Курганский машиностроительный завод. Курган, кмз, курганский машиностроительный завод, бмп памятник
Промышленность Кургаской области показывает неплохие результаты не первый годФото: Игорь Меркулов © URA.RU

Индекс промышленного производства в Курганской области по итогам девяти месяцев 2017 года по сравнению с аналогичным периодом 2016 года составил 103,6% Данным Свердловскстата приводит областной департамент промышленности, при этом здесь отмечают, что аналогичный показатель по России в целом составил лишь 101,8%.

Наибольший рост промышленного производства зафиксирован на Катайском насосном заводе (165%), ОАО «Курганмашзавод» (143%), АО «Курганский завод ЭМИ» (133%) и ЗАО «Курганстальмост» (125%).

Также в числе наиболее успешно работающих предприятий — Петуховский литейно-механический завод, Каргапольский машиностроительный завод, завод «Старт», Шадринский автоагрегатный завод, предприятие «Сенсор» и ОАО «Синтез».

Татьяна Жаткина
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© Служба новостей «URA.Ru»
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