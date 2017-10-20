Зауральская промышленность обогнала российскую

Индекс промышленного производства в Курганской области по итогам девяти месяцев 2017 года по сравнению с аналогичным периодом 2016 года составил 103,6% Данным Свердловскстата приводит областной департамент промышленности, при этом здесь отмечают, что аналогичный показатель по России в целом составил лишь 101,8%.
Наибольший рост промышленного производства зафиксирован на Катайском насосном заводе (165%), ОАО «Курганмашзавод» (143%), АО «Курганский завод ЭМИ» (133%) и ЗАО «Курганстальмост» (125%).
Также в числе наиболее успешно работающих предприятий — Петуховский литейно-механический завод, Каргапольский машиностроительный завод, завод «Старт», Шадринский автоагрегатный завод, предприятие «Сенсор» и ОАО «Синтез».