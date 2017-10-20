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17 октября 2017
10:37  20 октября 2017 0

Власти отрезали ямальский поселок от «большой земли». Туда не возят даже продукты

Сельчане лишились единственного способа добраться до большой землиФото: Новые Известия

Судебные приставы отрезали поселок Уренгой в ЯНАО от «большой земли», демонтировав единственный мост, через который в том числе доставлялись продукты. Об этом журналистам рассказал активист инициативной группы жителей поселка Александр Клименко.

По его словам, еще недавно в населенном пункте было два моста через реку Пур. Один — баржевый — разобрали еще летом, второй — аварийный понтонный — несколько дней назад. Как пояснили «Новым Известиям» местные власти, в первом случае переправа была возведена незаконно, поэтому и была демонтирована. При этом, как утверждал начальник районного департамента транспорта Сергей Сиротинин, это никак не отразится на повседневной жизни уренгойцев, поскольку с большой землей их связывал на тот момент другой мост, находящийся, правда, в аварийном состоянии.

Сооружению, по словам Клименко, больше двух десятков лет. В конструкции одна полоса, она предназначена для машин, нет дорожки для пешеходов, и мост затоплен — жителям приходилось переходить с одного берега на другой по колено в воде. Кроме того, это небезопасно, что демонстрировали многочисленные ЧП. Правда, теперь нет и его.

«Что будет с посёлком — неясно. На вертолетах завозить продукты крайне дорого. Существует ещё способ преодолеть реку на специальных катерах на воздушной подушке. Но это дорогой способ, который далеко не всем по карману. Адекватной альтернативой мостам его не назовешь», — пояснил Александр Клименко.

Местные власти, как отмечает издание, планируют построить новый мост, однако расчетный срок строительства составляет 32 месяца, и пока к стройке так никто и не приступил. Пытаясь решить проблему, местные жители в октябре приехали в Москву и утроили серию одиночных пикетов возле здания Госдумы, Министерства транспорта и Генпрокуратуры. Но ни о каких результатах пока неизвестно.

Сергей Демин
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