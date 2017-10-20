Один из источников грязи в Екатеринбурге случайно обнаружил ученый УрО РАН. Оказалось, это место находится в самом центре города — на площади 1905 года.
Руководитель исследовательской группы ИПЭ Андриан Селезнев рассказал порталу 66.ru о том, что наткнулся на этот источник грязи случайно:
«Недавно я шел по центру города, как раз перекладывали брусчатку на площади. Чтобы сделать подушку, рабочие использовали какую-то смесь — она стояла тут же, в больших мешках. Я зачерпнул это нечто, принес сюда, чтобы исследовать. Это, судя по всему, какой-то шлак. Через некоторое время, думаю, этот шлак можно будет встретить в верхних слоях почвы по всему городу», — заявил ученый.
Напомним, администрация Екатеринбурга заключила контракт с УрО РАН на 1,8 млн рублей, чтобы ученые нашли причину загрязнения городских улиц. В администрации уверены, что, как только они ее найдут, вопрос вечной борьбы с грязью будет решен.