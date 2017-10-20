Правительство Югры производит реконструкцию информационного блока. Бывшая пиарщица югорского отделения «Единой России» назначена на должность заместителя директора «Открытого региона», который выполняет функции пресс-центра окружного правительства. Об этом «URA.RU» сообщил источник в правительстве Югры.
По словам собеседника, новым пиарщиком правительства округа стала Ольга Межлумян, ранее работавшая в департаменте общественных и внешних связей.
После прихода Елены Шумаковой на должность директора депсвязи, Межлумян попала под сокращение и перешла работать в пресс-службу отделения «Единой России». Отделение ЕР в Югре возглавляет спикер парламента Борис Хохряков.
Сама Ольга Межлумян подтвердила агентству информацию источника.
«Да, я ушла из пресс-службы регионального отделения „Единой России“ в автономное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа „Открытый регион“ на должность заместителя директора. Буду курировать вопросы информационной политики», — рассказала «URA.RU» Ольга Межлумян.