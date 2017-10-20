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Главные новости Югры
11:46  20 октября 2017 0

Комарова переманила у Хохрякова пиарщика

Новым пиарщиком югорского правительства станет человек "Единой России"Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Правительство Югры производит реконструкцию информационного блока. Бывшая пиарщица югорского отделения «Единой России» назначена на должность заместителя директора «Открытого региона», который выполняет функции пресс-центра окружного правительства. Об этом «URA.RU» сообщил источник в правительстве Югры.

По словам собеседника, новым пиарщиком правительства округа стала Ольга Межлумян, ранее работавшая в департаменте общественных и внешних связей.

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После прихода Елены Шумаковой на должность директора депсвязи, Межлумян попала под сокращение и перешла работать в пресс-службу отделения «Единой России». Отделение ЕР в Югре возглавляет спикер парламента Борис Хохряков.

Сама Ольга Межлумян подтвердила агентству информацию источника.

«Да, я ушла из пресс-службы регионального отделения „Единой России“ в автономное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа „Открытый регион“ на должность заместителя директора. Буду курировать вопросы информационной политики», — рассказала «URA.RU» Ольга Межлумян.

Игорь Волосин
© Служба новостей «URA.Ru»
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