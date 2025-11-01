Нефтяник из ХМАО отсудил у работодателей более полмиллиона рублей за профзаболевание

Бурильщик из ХМАО отсудил у нефтяных компаний 620 тысяч рублей за заболевшую руку Фото: Игорь Пантин © URA.RU

В ХМАО суд обязал несколько нефтесервисных компаний выплатить компенсацию бурильщику, получившему профессиональное заболевание. Он почти 30 лет работал, выполнял работу, связанную с вибрацией, шумом, подъемом и перемещением оборудования, часто трудился на морозе, говорится в материалах суда.

«Истец обратился в суд с требованием взыскать с работодателей компенсацию морального вреда, причиненного профессиональным заболеванием, возникшим в результате длительного воздействия вредных производственных факторов. Суд признал требования обоснованными и постановил выплатить истцу денежную компенсацию в общей сумме свыше 620 тысяч рублей», — следует из определения суда, с которым ознакомилась URA.RU.

Как установлено судом, мужчина 28 лет трудился в восьми нефтесервисных компаниях Югры. За годы работы у него развился деформирующий остеоартроз плечевого сустава — хроническое заболевание, при котором сустав постепенно разрушается из-за постоянных физических нагрузок. Из-за болезни у него перестала работать рука.

Первоначально истец требовал взыскать три миллиона рублей, но суд признал сумму завышенной и снизил размер компенсации. Он распределил выплаты пропорционально времени, отработанному у каждого работодателя..