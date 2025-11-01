Сургутяне раскупили билеты на новый спектакль драмтеатра за месяц до премьеры
Премьера спектакля «Чайка» пройдет в Сургутском драмтеатре при полном аншлаге
Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
Жители Сургута (ХМАО) раскупили билеты на новый спектакль Сургутского драмтеатра «Чайка» (16+) за месяц до премьеры. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе СМДТ.
«В репертуаре театров округа нет спектакля по произведению Антона Чехова „Чайка“. Но очевидно, что северянам-театралам очень хотелось бы увидеть спектакль по легендарной пьесе, которая окрылила русский, европейский театр ХХ века, подтолкнула его к глубоким метаморфозам», — пояснила завлит СМДТ театра Марьяна Мархинина.
Зрителям обещают современное прочтение «Чайки», но при этом — с уважением к классике. Спектакль ставит главный режиссер Ставропольского краевого театра кукол Владимир Литвинов. Его имя уже неоднократно звучало и в других югорских театрах.
Ранее URA.RU рассказывало, кто из известных актеров приедет на гастроли в ХМАО. Среди них — Дмитрий Дюжев и звезда сериала «Каменская» Елена Яковлева. Также в тур по округу собираются звезды телесериала «Реальные пацаны» Николай Наумов и Мария Шекунова, которые сыграют в комедийном спектакле «Большой куш».
