Сургутяне раскупили билеты на новый спектакль драмтеатра за месяц до премьеры

01 ноября 2025 в 10:10
Премьера спектакля «Чайка» пройдет в Сургутском драмтеатре при полном аншлаге

Премьера спектакля «Чайка» пройдет в Сургутском драмтеатре при полном аншлаге

Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Жители Сургута (ХМАО) раскупили билеты на новый спектакль Сургутского драмтеатра «Чайка» (16+) за месяц до премьеры. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе СМДТ.

«В репертуаре театров округа нет спектакля по произведению Антона Чехова „Чайка“. Но очевидно, что северянам-театралам очень хотелось бы увидеть спектакль по легендарной пьесе, которая окрылила русский, европейский театр ХХ века, подтолкнула его к глубоким метаморфозам», — пояснила завлит СМДТ театра Марьяна Мархинина.

Зрителям обещают современное прочтение «Чайки», но при этом — с уважением к классике. Спектакль ставит главный режиссер Ставропольского краевого театра кукол Владимир Литвинов. Его имя уже неоднократно звучало и в других югорских театрах.

Ранее URA.RU рассказывало, кто из известных актеров приедет на гастроли в ХМАО. Среди них — Дмитрий Дюжев и звезда сериала «Каменская» Елена Яковлева. Также в тур по округу собираются звезды телесериала «Реальные пацаны» Николай Наумов и Мария Шекунова, которые сыграют в комедийном спектакле «Большой куш».

