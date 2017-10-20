14:50 20 октября 2017 0

Демин считает, что нововведения законопослушным гражданам не страшны Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Начальник свердловского областного главка госавтоинспекции полковник Юрий Демин прокомментировал новый регламент ГИБДД, который вступил в силу 20 октября.

Начальник УГИБДД по Свердловской области остановился на некоторых моментах, вызвавших наибольшее количество споров. Прежде всего речь пошла о том, что новым регламентом водителям запрещено снимать на видео действия сотрудников ГИБДД во время работы.

«Самых главных городских скандалистов я уже хорошо знаю. Каждый раз, как их остановят, в тот же день, получаю от них жалобу на восемнадцати листах с приложением видеозаписи. Психологически понятно, что, как правило, начинает угрожать и вести съемку тот человек, который чувствует себя неуверенно, когда он неправ, — сказал Юрий Демин. — Официально сообщаю: запрещать видеосъемку инспекторов во время проверки документов или иной работы не буду. Люди имеют право снимать видео».

Другим спорным моментом нового регламента стал возврат права автоинспекторам останавливать машины для проверки где угодно. В новом регламенте норма, запрещающая останавливать транспортные средства для проверки документов вне стационарных постов, исключена. Теперь остановить машину и проверить документы автоинспектор может в любом месте на свое усмотрение.

«Сейчас не 90-е годы, роста бандитизма на дорогах не будет!» — заявил Юрий Демин.

Ведь многие помнят, что творилось в 90-е годы на российских дорогах. Всюду висели предостережения для водителей не останавливаться вне стационарных пунктов, даже если их останавливают люди в форме. Преступники переодевались в милицейскую форму, останавливали машины якобы для проверки в безлюдных местах и грабили, а иногда и убивали. Форменное обмундирование полицейского и сейчас можно купить свободно в любых магазинах спецодежды. Разумеется, водители опасаются, что на трассах может возобновиться бандитский беспредел.

Кроме того, Демин коснулся еще одного пункта, вызывающего неудовольствие у водителей: патрульные машины разрешили прятать в кустах, устраивать засады на нарушителей.

«Не понимаю недовольства. Законопослушному водителю какая разница, где стоит патрульный автомобиль — на дороге или в стороне, за кустом? Это волнует исключительно только нарушителей, которые ездят по принципу: вижу гаишника — еду по правилам, не вижу гаишника — нарушаю, еду как хочу, — продолжает Юрий Демин. — Инспекторы будут ставить машины там, где посчитают нужным. Повторюсь: законопослушных водителей это никак не коснется».

Глава областного ГИБДД также рассказал о подготовке федерального проекта мобильного приложения, на которое граждане смогут сообщать информацию о нарушителях.

«Сейчас, когда мы получаем жалобы от граждан, им для реализации надо пройти сложную бюрократическую процедуру. Исправить ситуацию можно лишь на федеральном уровне. Сейчас программа с внедрением мобильного приложения проходит обкатку в Казани. Когда наступит этап повсеместного внедрения, я подробно расскажу, как надо будет работать с этим приложением», — подытожил Юрий Демин.

Юрий Демин посетовал на нехватку кадров и сообщил, что на сегодня в свердловской ГИБДД 312 вакансий и он приглашает всех желающих на работу.