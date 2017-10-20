Сотрудники ФСБ арестовали челябинцев, создавших религиозную секту «Орда». ВИДЕО

15:44 20 октября 2017 0

При обыске у сектантов нашли религиозную литературу Фото: скрин с видео

Сотрудники ФСБ арестовали несколько жителей Челябинской области, которых подозревают в создании религиозной секты «Орда». В СКР по Челябинской области расследуют уголовное дело в отношении уральцев.

«Возбуждены уголовные дела по статьям «создании организации, посягающей на личность и права граждан» и «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью», — сообщили «URA.RU» в пресс-службе СКР по Челябинской области.

По версии следствия, арестованные в 2015-16 годах руководили религиозной сектой «Орда», деятельность которой была запрещена по решению суда в России в 2014 году. Обвиняемые во время проведения религиозных обрядов с местной жительницей причинили тяжкий вред ее здоровью, который выразился в психическом расстройстве. Во время обысков у сектантов нашли и изъяли обрядовые предметы и культовую литературу. Операцию по задержанию сектантов совместно проводили сотрудники ФСБ и полиции.