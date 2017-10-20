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20 октября 2017
15:28  20 октября 2017 0

Собчак призналась, что у нее нет предвыборной программы

Открытие Ельцин центра (доп). Екатеринбург, собчак ксения
Телеведущая не отрицает отсутствие политического весаФото: Александр Мамаев © URA.RU
новость из сюжета:
Ксения Собчак идет в президенты
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Телеведущая Ксения Собчак, собравшаяся принять участие в президентских выборах, призналась, что у нее отсутствует политическая программа.

В интервью британскому изданию The Guardian начинающий политик рассказал, что имеет невысокие шансы на победу в выборах главы государства. Кроме того, Собчак понимает, что у нее «нет политического веса», сообщает RT.

По этой причине новоявленный кандидат считает, что не имеет права запускать собственную политическую программу и даже быть кандидатом. При этом Собчак отметила, что за нее могут проголосовать те россияне, кто недоволен действующей политической системой в стране.

Как писала «Национальная служба новостей», Собчак позиционирует себя в качестве кандидата, заменяющего в бюллетене графу «против всех». Таким образом, телеведущая не считает, что должна нравиться своим избирателям.

Олег Теплоухов
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