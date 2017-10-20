16:46 20 октября 2017 2

На заводе уже прошли обыски Фото: troeshnik.ru

Крупный скандал вспыхнул вокруг АО «Тюменский завод медицинского оборудования и инструментов» (ТЗМОИ). В середине сентября там прошли обыски. Следователи полагают, что вместо импортозамещающей продукции собственного производства завод «производил» китайский фальсификат. Речь идет о крупных партиях товара, который поступал из Китая в заводской цех, где на приборы просто наклеивали ярлыки тюменского предприятия. В пресс-службе СУ СКР по Тюменской области корреспонденту «URA.RU» подтвердили факт возбуждения уголовного дела.

Завод ранее производил паровые стерилизаторы, которые используют для обеззараживания медицинских инструментов и отходов. Как сообщается на atrushkov.blogspot.ru, негативные изменения на ТЗМОИ начались два года назад, когда совет директоров предприятия возглавил Марат Галиуллин.

За это время производство сократилось почти в 10 раз, число работников — в 6 раз: так, сообщается на портале, в 2014 году ТЗМОИ произвел три тысячи медицинских стерилизаторов, а в 2016 — 317.

Среднесписочное число работников завода в 2014 году составляло 305 человек, в 2016-м — всего 50. Сейчас завод простаивает: по официальной версии, производство ТЗМОИ наладило в Москве, однако там, пишет портал, стоят пустые цеха без оборудования.

Тюменские следователи сейчас выясняют все подробности странной «работы» завода Фото: Александр Елизаров © URA.RU

Признаки преступления в действиях руководства ТЗМОИ усмотрели сотрудники Управления экономической безопасности (УЭБ) УМВД России по Тюменской области, которые и направили документы в СУ СКР по области. В рапорте говорилось, что ТЗМОИ торговал дешевыми стерилизаторами китайской компании Shandong Xinhua Medical Instrument Co. LTD под видом собственных.

Учитывая, что ТЗМОИ по закону «О госзакупках», как российский производитель, имеет льготы на ввоз комплектующих, китайские стерилизаторы обходились ему дешевле еще на 15%. Заводу не нужно было поддерживать собственное производство, он получил возможность сократить рабочих.

Аппараты из Китая, как выяснили сотрудники УЭБ тюменской полиции, никогда даже не привозили в Тюмень: сначала их доставляли в Латвию, где составлялись фальшивые документы, гласящие, что стерилизаторы являются комплектующими, после чего их ввозили в РФ по нулевой таможенной ставке.

Упаковки доставляли в Москву, в здания на Волгоградском проспекте, 42. Там на них прикрепляли таблички с названием производителя: Тюменского завода медицинских инструментов и оборудования. После этого стерилизаторы по госконтрактам через торги уходили в учреждения здравоохранения России.

В частности, по данным из открытых источников, паровой стерилизатор у тюменского завода в декабре 2015 года приобрело подмосковное АО «НПП „Исток“ Имени А. И. Шокина» — за 661,5 тысячу рублей.

Подопечные генерал-майора Юрия Алтынова передали материалы в СУ СКР по области Фото: Николай Бастриков © URA.RU

В целом же, по информации atrushkov.blogspot.ru, в деле идет речь о сумме почти в 29 миллионов рублей.

То, что новые стерилизаторы — в отличие от тех, что изготавливали в Тюмени до 2014 года — не соответствуют необходимым требованиям, подтвердила экспертиза, которую провел Всероссийский научно-исследовательский и испытательный институт медицинской техники по просьбе тюменских полицейских, говорится на сайте.

В пресс-службе тюменского управления СКР корреспонденту «URA.RU» подтвердили факт возбуждения уголовного дела. «Расследуется около месяца, — отметили там. — Проводятся необходимые следственные действия, направленные на выяснение всех обстоятельств».

Источник, знакомый с ситуацией, подтвердил «URA.RU»: изложенная фабула дела верна. «Похоже на заказной „слив“. Но изложено все достаточно точно», — отметил он.

На Тюменском заводе медицинского оборудования и инструментов корреспонденту «URA.RU» сообщили, что комментировать данную ситуацию может только генеральный директор, а он в данный момент находится в командировке. «Позвоните на следующей неделе», — попросили там.

Начальник управления инвестиционной политики областного департамента инвестиционной политики Наталья Ракитина сообщила, что комментарии может дать только директор департамента Леонид Остроумов. Оперативно получить у него комментарий не удалось: сначала директор попросил позвонить позже, поскольку у него идет совещание, а потом никто не брал трубку ни городского, ни мобильного телефонов, указанных на сайте департамента. Согласно информации на сайте тюменского правительства, продукция завода — стерилизатор паровой с автоматическим управлением ГПД-400-3«ТЗМОИ» — в 2007 году вошла в число лучших на всероссийском конкурсе.

ТЗМОИ, по данным из открытых источников, входит в структуру крупного российского АО «Фармстандарт», которую называют одной из самых влиятельных в своей сфере в России. Учредителем компании является кипрская компания «Огмент Инвестментс Лимитед». Тюменский завод медицинского оборудования и инструментов АО «Фармстандарт» приобрело в 2005 году. Конечными бенефициарами компании называют крупных российских бизнесменов Виктора Харитонина и Егора Кулькова.