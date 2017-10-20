В Ханты-Мансийске избавились от скандального «сельского туалета» под окнами мэра. ФОТО

17:54 20 октября 2017 0

Старые дома с удобствами на улице находились под окнами городской администрации Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

В Ханты-Мансийске снесли дома с «сельским туалетом» под окнами городской администрации. Мэрии удалось решить скандальную проблему и удовлетворить интересы проживающих в домах людей. Об этом «URA.RU» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

По словам собеседника, ожидания жильцов по адресу Дзержинского 3 и 5 усложняли проблему с переселением граждан. «Понятное дело, что каждый хочет заработать, получить свое и еще чуть-чуть больше, это норма. Прописанные жители качали права и усложняли процесс переселения и сноса. То им квартиру маленькую предлагают, то в квартире балкон хотят больше. Наконец-то удалось прийти к согласию со всеми жителями и снести этот „архитектурный“ шрам».

Начальник пресс-службы администрации Ханты-Мансийска Наталья Корчагина подтвердила информацию о сносе зданий. «На сегодняшний день дома расселены, с жильцами достигнуты договоренности о предоставлении жилых помещений по договорам мены с оплатой разницы. И выплаты нескольким собственникам выкупной цены по их заявлениям», — пояснила она.

1/3 ФОТО: Читатель «URA.RU»

Как писало «URA.RU» ранее, старые двухэтажные деревянные дома с удобствами на улице находились под окнами администрации окружной столицы, что регулярно становилось поводом общественного обсуждения и негодования.