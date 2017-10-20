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20 октября 2017
19 октября 2017
18 октября 2017
17:54  20 октября 2017 0

В Ханты-Мансийске избавились от скандального «сельского туалета» под окнами мэра. ФОТО

Виды ПГТ Пойковский, буфет, туалет, общественный сортир, нужник
Старые дома с удобствами на улице находились под окнами городской администрацииФото: Александр Кулаковский © URA.RU

В Ханты-Мансийске снесли дома с «сельским туалетом» под окнами городской администрации. Мэрии удалось решить скандальную проблему и удовлетворить интересы проживающих в домах людей. Об этом «URA.RU» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

По словам собеседника, ожидания жильцов по адресу Дзержинского 3 и 5 усложняли проблему с переселением граждан. «Понятное дело, что каждый хочет заработать, получить свое и еще чуть-чуть больше, это норма. Прописанные жители качали права и усложняли процесс переселения и сноса. То им квартиру маленькую предлагают, то в квартире балкон хотят больше. Наконец-то удалось прийти к согласию со всеми жителями и снести этот „архитектурный“ шрам».

Начальник пресс-службы администрации Ханты-Мансийска Наталья Корчагина подтвердила информацию о сносе зданий. «На сегодняшний день дома расселены, с жильцами достигнуты договоренности о предоставлении жилых помещений по договорам мены с оплатой разницы. И выплаты нескольким собственникам выкупной цены по их заявлениям», — пояснила она.

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ФОТО: Читатель «URA.RU»

Как писало «URA.RU» ранее, старые двухэтажные деревянные дома с удобствами на улице находились под окнами администрации окружной столицы, что регулярно становилось поводом общественного обсуждения и негодования.

Игорь Волосин
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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