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Главные новости Челябинской области
17:30  20 октября 2017 0

Судья по делу бывшего челябинского вице-губернатора Сандакова возглавил Совет судей региона

Новиков Илья, аукцион, молоток, суд
Зимин выступает судьей по делу СандаковаФото: depositphotos.com © URA.RU

Совет судей Челябинской области возглавил Александр Зимин, выступающий судьей по делу обвиняемого в коррупции бывшего вице-губернатора региона Николая Сандакова.

Об этом сообщается на сайте Челябинского областного суда.

Челябинские судьи выбрали председателем Совета судей региона Александра Зимина, председательствующего в Советском районном суде города. Этот служитель закона известен тем, что выступает судьей по нашумевшему делу экс-вице-губернатора Челябинской области Николая Сандакова, обвиняемого в коррупционной деятельности и мошенничестве.

Ранее «URA.RU» сообщало, что Николай Сандаков публично раскаялся в том, что уговаривал женщин делать аборты. По словам бывшего высокопоставленного чиновника, он является глубоко верующим человеком.

Олег Теплоухов
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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