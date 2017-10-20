Судья по делу бывшего челябинского вице-губернатора Сандакова возглавил Совет судей региона

Совет судей Челябинской области возглавил Александр Зимин, выступающий судьей по делу обвиняемого в коррупции бывшего вице-губернатора региона Николая Сандакова.
Об этом сообщается на сайте Челябинского областного суда.
Челябинские судьи выбрали председателем Совета судей региона Александра Зимина, председательствующего в Советском районном суде города. Этот служитель закона известен тем, что выступает судьей по нашумевшему делу экс-вице-губернатора Челябинской области Николая Сандакова, обвиняемого в коррупционной деятельности и мошенничестве.
Ранее «URA.RU» сообщало, что Николай Сандаков публично раскаялся в том, что уговаривал женщин делать аборты. По словам бывшего высокопоставленного чиновника, он является глубоко верующим человеком.