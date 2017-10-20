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20 октября 2017
17:36  20 октября 2017 0

Участник фестиваля молодежи «провалил миссию», пытаясь незаметно сфотографировать Путина. ВИДЕО

ИННОПРОМ-2017. разные дни. Екатеринбург, путин владимир
Путина нисколько не смутила вспышка от камерыФото: Владимир Жабриков © URA.RU

На Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи один из участников пережил «серьезный провал» при попытке незаметно сфотографировать президента России Владимира Путина. Гость из Мозамбика достал телефон для снимка, но забыл выключить вспышку.

Смешной случай произошел во время встречи Путина со студентами. Он спрашивал их о настроении, впечатлениях от форума. В этот момент один из участников начал доставать из кармана телефон. Журналисты RT обыграли его действия как выполнение секретной миссии и сделали смешное видео. «Задание» разбили на несколько пунктов: «Усыпить бдительность объекта», «Дождаться подходящего момента», «Незаметно достать камеру». Но на этапе «Не забыть выключить вспышку» фотограф «провалился». «Миссия провалена», — резюмировали авторы ролика.

Международный фестиваль молодежи и студентов проходит в Сочи с 14 по 22 октября. Он собрал более 25 тысяч участников из 188 стран мира.

Виктор Дорофеев
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© Служба новостей «URA.Ru»
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