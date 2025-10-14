В России предложили ввести потолок цен на АЗС

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Автомобильный союз предложил привязать цены на топливо к показателям 2024 года
Автомобильный союз предложил привязать цены на топливо к показателям 2024 года Фото:

Национальный автомобильный союз предложил ввести в России потолок цен на бензин. Согласно инициативе, максимальная стоимость топлива не должна превышать средние цены 2024 года с учетом инфляции. Об этом говорится в письме президента союза Антона Шапарина главе ФАС Максиму Шаскольскому.

«В условиях, когда правительство взяло на особый контроль ситуацию со снабжением топливом и его стоимостью на российских АЗС, считаем целесообразным ввести некий потолок цен на АЗС — специальный механизм контроля. Стоимость бензина не должна превышать средние региональные показатели 2024 года, увеличенные на уровень накопленной инфляции», — пояснил Шапарин. Его слова передают «Известия».

В ФАС подтвердили получение предложения и сообщили, что осуществляют постоянный мониторинг цен на 12 тысячах автозаправочных станций страны. В ряде регионов России, включая Тамбовскую, Тверскую и Липецкую области, некоторые АЗС ввели ограничения на отпуск топлива и повысили цены на 5-8 рублей.

Предложение Национального автомобильного союза прозвучало на фоне проблем с рентабельностью реализации бензина на АЗС, о которых ранее сообщал Российский топливный союз. В сентябре 2025 года РТС обращался к вице-премьеру Александру Новаку, заявляя об отрицательной рентабельности и росте оптовых цен, что приводило к закрытию независимых АЗС. Также отмечались проблемы с соблюдением сроков отгрузки биржевого бензина и массовое несоблюдение объемов поставок.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Национальный автомобильный союз предложил ввести в России потолок цен на бензин. Согласно инициативе, максимальная стоимость топлива не должна превышать средние цены 2024 года с учетом инфляции. Об этом говорится в письме президента союза Антона Шапарина главе ФАС Максиму Шаскольскому. «В условиях, когда правительство взяло на особый контроль ситуацию со снабжением топливом и его стоимостью на российских АЗС, считаем целесообразным ввести некий потолок цен на АЗС — специальный механизм контроля. Стоимость бензина не должна превышать средние региональные показатели 2024 года, увеличенные на уровень накопленной инфляции», — пояснил Шапарин. Его слова передают «Известия». В ФАС подтвердили получение предложения и сообщили, что осуществляют постоянный мониторинг цен на 12 тысячах автозаправочных станций страны. В ряде регионов России, включая Тамбовскую, Тверскую и Липецкую области, некоторые АЗС ввели ограничения на отпуск топлива и повысили цены на 5-8 рублей. Предложение Национального автомобильного союза прозвучало на фоне проблем с рентабельностью реализации бензина на АЗС, о которых ранее сообщал Российский топливный союз. В сентябре 2025 года РТС обращался к вице-премьеру Александру Новаку, заявляя об отрицательной рентабельности и росте оптовых цен, что приводило к закрытию независимых АЗС. Также отмечались проблемы с соблюдением сроков отгрузки биржевого бензина и массовое несоблюдение объемов поставок.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...