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20 октября 2017
19:14  20 октября 2017 0

Создателя образа Тимошенко позвали возглавить штаб Собчак

Пресс-конференция Путина В.В. Москва., за, вопрос из зала, собчак ксения, голосование
Политтехнолог может разработать для телеведущей новый имиджФото: Владимир Андреев © URA.RU
новость из сюжета:
Ксения Собчак идет в президенты
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Политтехнологу Алексею Ситникову предложили стать главой предвыборного штаба телеведущей Ксении Собчак.

Об этом заявил «Дождю» источник, близкий к администрации президента, а также два собеседника издания из окружения Собчак. Ситников известен тем, что создал в 1989 году группу «Имидж-контакт», которая специализировалась на психологическом, политическом и организационном консалтинге.

Он принимал участие в разработке ряда избирательных кампаний, а в 2004 году по время «оранжевой революции» на Украине работал вместе с Юлией Тимошенко. В одном из интервью Алексей Ситников заявил о том, что она стала премьер-министром Украины «не без нашего участия». Образ «строгой учительницы» и косу Тимошенко порекомендовала команда Ситникова, подчеркнул политтехнолог.

Ксения Собчак, собравшаяся принять участие в президентских выборах, 20 октября призналась, что у нее отсутствует политическая программа, отмечает «Национальная служба новостей».

Юрий Викторов
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