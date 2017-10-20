Екатеринбуржцы избили автохама, ударившего беременную женщину

19:52 20 октября 2017 0

На месте конфликта сейчас работают полицейские Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Екатеринбурге мужчина ударил по лицу беременную женщину после ДТП. Авария произошла на перекрестке улиц Восстания и Индустрии в Орджоникидзевском районе города.

Женщина, которая, как выяснилось, была на большом сроке беременности, не справилась с управлением и врезалась в другой автомобиль. Как сообщают очевидцы, водитель пострадавшей машины подошел к виновнице аварии и ударил ее кулаком по лицу. Со слов очевидцев, прохожие заступились за женщину и отправили автохама в нокаут.

«На место происшествия выехала следственно-оперативная группа из ОП № 15 для установления более точных и подробных обстоятельств случившегося. По итогам начавшейся проверки отделом внутренних дел будет принято соответствующее решение», — сообщил «URA.RU» руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Ранее «URA.RU» писало об автохаме Борисе Малафееве, который в августе 2015 года избил беременную автоледи Эвелину Мурзину.