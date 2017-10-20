{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Среди них - Екатеринбург
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 57,51
Динамика за 2 недели
Евро 67,89
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
20 октября 2017
19:44  20 октября 2017 0

Квартиру дочери Собянина арестовали за долги

Санкт-Петербургский международный экономический форум. Второй день. Санкт-Петербург, собянин сергей
В мэрии Москвы уверяли, что Собянин не имеет отношения к квартире в центре Санкт-ПетербургаФото: Владимир Андреев © URA.RU

Квартира дочери мэра Москвы Сергея Собянина в центре Санкт-Петербурга была арестована судебными приставами. Причиной такого решения суда стала неуплата долгов, однако арест был снят из-за того, что власти не нашли должника.

Анна Собянина не может «совершать регистрационные действия» с квартирой в центре Петербурга на Малой Конюшенной улице, пишет «Дождь». Постановление о запрете было вынесено по материалам исполнительного производства от 2 июня 2017 года. Уточняется, что судебные приставы арестовали квартиру в июле 2017 года на основании судебного приказа от 25 ноября 2016 года о взыскании налогов и сборов.

Арест был снят в августе согласно пункту закона «Об исполнительном производстве», который гласит, что это происходит в том случае, если «невозможно установить местонахождение должника» или «получить сведения о наличии принадлежащих ему денежных средств и иных ценностей, находящихся на счетах, во вкладах или на хранении в банках или иных кредитных организациях».

Известно, что Анна Собянина купила квартиру площадью 205 квадратных метров 18 октября 2011 года. В пресс-службе мэрии Москвы заявляли о том, что Сергей Собянин не имеет отношения к этой жилплощади.

Юрий Викторов
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}} Версия для печати

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Получать уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров