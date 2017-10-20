Квартиру дочери Собянина арестовали за долги

19:44 20 октября 2017 0

В мэрии Москвы уверяли, что Собянин не имеет отношения к квартире в центре Санкт-Петербурга Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Квартира дочери мэра Москвы Сергея Собянина в центре Санкт-Петербурга была арестована судебными приставами. Причиной такого решения суда стала неуплата долгов, однако арест был снят из-за того, что власти не нашли должника.

Анна Собянина не может «совершать регистрационные действия» с квартирой в центре Петербурга на Малой Конюшенной улице, пишет «Дождь». Постановление о запрете было вынесено по материалам исполнительного производства от 2 июня 2017 года. Уточняется, что судебные приставы арестовали квартиру в июле 2017 года на основании судебного приказа от 25 ноября 2016 года о взыскании налогов и сборов.

Арест был снят в августе согласно пункту закона «Об исполнительном производстве», который гласит, что это происходит в том случае, если «невозможно установить местонахождение должника» или «получить сведения о наличии принадлежащих ему денежных средств и иных ценностей, находящихся на счетах, во вкладах или на хранении в банках или иных кредитных организациях».

Известно, что Анна Собянина купила квартиру площадью 205 квадратных метров 18 октября 2011 года. В пресс-службе мэрии Москвы заявляли о том, что Сергей Собянин не имеет отношения к этой жилплощади.