Тюменские врачи принимали роды, пока горел перинатальный центр

Пожар не помешал врачам принимать роды
В Тюмени произошло возгорание в перинатальном центре на улице Даудельная. Сигнал о задымлении на техническом этаже поступил спасателям 20 октября в 17:50, сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.
В тушении пожара были задействованы 39 сотрудников ведомства и 13 единиц спецтехники. Возгорание было локализовано через 19 минут, ликвидировали огонь в 18:09. На данный момент устанавливаются причина инцидента и нанесенный ущерб.
Пациенток перинатального центра удалось быстро эвакуировать, всего на улице оказалось более 200 человек. При этом роды проходили в штатном режиме: больница находится в нескольких корпусах от здания, пишет «Вслух.Ru». Экстренным службам удалось оперативно отреагировать на ЧП.