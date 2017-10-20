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Главные новости Тюменской области
23:10  20 октября 2017 2

Тюменские врачи принимали роды, пока горел перинатальный центр

Открытая лицензия от 04.08.2016 Дети, врачи, покупки, больница, реанимация, врачи, операционная, операция, хирург, медицина
Пожар не помешал врачам принимать родыФото: Pixabay.com

В Тюмени произошло возгорание в перинатальном центре на улице Даудельная. Сигнал о задымлении на техническом этаже поступил спасателям 20 октября в 17:50, сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

В тушении пожара были задействованы 39 сотрудников ведомства и 13 единиц спецтехники. Возгорание было локализовано через 19 минут, ликвидировали огонь в 18:09. На данный момент устанавливаются причина инцидента и нанесенный ущерб.

Пациенток перинатального центра удалось быстро эвакуировать, всего на улице оказалось более 200 человек. При этом роды проходили в штатном режиме: больница находится в нескольких корпусах от здания, пишет «Вслух.Ru». Экстренным службам удалось оперативно отреагировать на ЧП.

Виктор Кудряшов
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© Служба новостей «URA.Ru»
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