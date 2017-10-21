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21 октября 2017
20 октября 2017
Главные новости Свердловской области
09:23  21 октября 2017 0

В Екатеринбурге объявлено штормовое предупреждение. СКРИН

Штормовое предупреждение Курган, штормовое предупреждение, тучи
Повышается риск возникновения пожаров в квартирахФото: Игорь Меркулов © URA.RU

В Екатеринбурге объявлено штормовое предупреждение. Об этом сообщает ГУ МЧС России по Свердловской области, ссылаясь на данные синоптиков. Информация отправлена в муниципальные образования, организации и непосредственно гражданам. Порывы ветра будут достигать 25 м/с.

Возможно падение слабоукрепленных конструкций и деревьев, обрыв линий связи и электропередачи. Шквалистый ветер может привести к «перехлёстыванию линий электропередачи, способствующему возникновению пожаров», говорится в сообщении ведомства.

Спасатели просят не оставлять детей без присмотра и ограничить выход из зданий. Также повышается риск возникновения пожаров в квартирах.

Фото: prt scr экран смартфона

На улице во время усиления ветра нужно прятаться в подземном переходе и подъездах зданий. Возле стен домов находиться опасно: возможно падение шифера и других предметов с крыш. «Ни в коем случае не пытайтесь прятаться за остановками общественного транспорта, рекламными щитам, недостроенными зданиям, под деревьями», — пишет спасательная служба.

Иван Антонов
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© Служба новостей «URA.Ru»
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