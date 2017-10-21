В Екатеринбурге объявлено штормовое предупреждение. СКРИН

В Екатеринбурге объявлено штормовое предупреждение. Об этом сообщает ГУ МЧС России по Свердловской области, ссылаясь на данные синоптиков. Информация отправлена в муниципальные образования, организации и непосредственно гражданам. Порывы ветра будут достигать 25 м/с.
Возможно падение слабоукрепленных конструкций и деревьев, обрыв линий связи и электропередачи. Шквалистый ветер может привести к «перехлёстыванию линий электропередачи, способствующему возникновению пожаров», говорится в сообщении ведомства.
Спасатели просят не оставлять детей без присмотра и ограничить выход из зданий. Также повышается риск возникновения пожаров в квартирах.
На улице во время усиления ветра нужно прятаться в подземном переходе и подъездах зданий. Возле стен домов находиться опасно: возможно падение шифера и других предметов с крыш. «Ни в коем случае не пытайтесь прятаться за остановками общественного транспорта, рекламными щитам, недостроенными зданиям, под деревьями», — пишет спасательная служба.