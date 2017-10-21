Правоохранительные органы в Екатеринбурге в субботу, 21 октября, из-за звонка о минировании проверяют помещения городской администрации и ряда других зданий, расположенных в центре. По словам очевидцев, к ним были стянуты экстренные службы: пожарные машины, полицейские автомобили и кареты скорой помощи.
Как пояснил «URA.RU» официальный представитель ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых, это связано с тем, что сегодня в адрес правоохранительных органов поступило несколько электронных писем, содержимое которых носило определенный криминальный характер.
«Органы внутренних дел и наши партнеры из региона — ФСБ — обязаны каждый тщательно отработать, дабы не подвергать возможной опасности людей и предпринять необходимый комплекс мер реагирования. На данный момент оснований для тревоги и беспокойства нет, равно как и для утверждения что людям и зданиям угрожает реальная опасность», — подчеркнул собеседник агентства.
Об итогах начавшейся проверки Горелых пообещал проинформировать дополнительно.
Горелых также добавил, что недавно правоохранители приняли звонок о минировании гостиницы Hilton, из которой были эвакуированы 300 человек. Звонившим оказался бывший сотрудник гостиницы, который хотел насолить работодателям. В отношении лжеминера возбуждено уголовное дело по статье 207 УК РФ (заведомо ложное сообщение об акте терроризма). Ему грозит до 3 лет лишения свободы.