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21 октября 2017
20 октября 2017
Главные новости Свердловской области
14:39  21 октября 2017 0

На месте — все экстренные службы. В администрации Екатеринбурга и других зданиях в центре города ищут бомбу

Клипарт. Екатеринбург, горсовет, гордума, здание, городская администрация екатеринбурга
Правоохранительные органы проверяют здание администрации ЕкатеринбургаФото: Александр Мамаев © URA.RU
новость из сюжета:
Массовая эвакуация в России из-за звонков о минировании
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Правоохранительные органы в Екатеринбурге в субботу, 21 октября, из-за звонка о минировании проверяют помещения городской администрации и ряда других зданий, расположенных в центре. По словам очевидцев, к ним были стянуты экстренные службы: пожарные машины, полицейские автомобили и кареты скорой помощи.

Как пояснил «URA.RU» официальный представитель ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых, это связано с тем, что сегодня в адрес правоохранительных органов поступило несколько электронных писем, содержимое которых носило определенный криминальный характер.

«Органы внутренних дел и наши партнеры из региона — ФСБ — обязаны каждый тщательно отработать, дабы не подвергать возможной опасности людей и предпринять необходимый комплекс мер реагирования. На данный момент оснований для тревоги и беспокойства нет, равно как и для утверждения что людям и зданиям угрожает реальная опасность», — подчеркнул собеседник агентства.

Об итогах начавшейся проверки Горелых пообещал проинформировать дополнительно.

Горелых также добавил, что недавно правоохранители приняли звонок о минировании гостиницы Hilton, из которой были эвакуированы 300 человек. Звонившим оказался бывший сотрудник гостиницы, который хотел насолить работодателям. В отношении лжеминера возбуждено уголовное дело по статье 207 УК РФ (заведомо ложное сообщение об акте терроризма). Ему грозит до 3 лет лишения свободы.

Семен Гринберг
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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