В Свердловской области медики «Скорой» отказались спасать девушку

Вечером пятницы, 20 октября, в Каменске-Уральском бригада скорой помощи отказалась госпитализировать пострадавшую в результате падения девушку. Медики сочли, что пациентка была пьяна.
По словам соседей, около 19 часов они услышали шум в подъезде многоэтажки. Оказалось, что с лестничной площадки упала и потеряла сознание девушка. Разговор с оператором скорой помощи занял 12 минут, а бригаду и вовсе пришлось ждать 1,5 часа.
Приехавшая фельдшер в итоге отказалась госпитализировать пострадавшую, сославшись на то, что та пьяна. Слова соседей о том, что у девушки разбита голова, не помогли. Несостоявшейся пациентке рекомендовали обратиться утром в травмпункт. «Фельдшера, учуяв у в итоге „очухнутой“ соседки запах алкоголя, сказали: „утром протрезвеете, приезжайте в травмпункт“. И уехали. Мы же с соседом отвели бедняжку соседку до дома, помогли чем могли», — приводит слова очевидцев паблик «Подслушано Каменск-Уральский» «ВКонтакте».
На этом история не окончилась: ночью девушке стало хуже, и ее отвезли в городскую больницу №2 в тяжелом состоянии. Соседи обвиняют врачей в халатности и выясняют в соцсетях, куда на них надо жаловаться.
В пресс-службе областного минздрава корреспонденту «URA.RU» заявили, что пока обращений от самой пострадавшей или ее родственников не было. Если жалобы все-таки поступят, в региональном ведомстве пообещали подробно разобраться в этой ситуации.