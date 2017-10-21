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21 октября 2017
20 октября 2017
Главные новости Свердловской области
18:18  21 октября 2017 0

В Свердловской области медики «Скорой» отказались спасать девушку

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В минздраве региона ждут официальных жалоб, чтобы начать разбирательствоФото: depositphotos.com © URA.RU

Вечером пятницы, 20 октября, в Каменске-Уральском бригада скорой помощи отказалась госпитализировать пострадавшую в результате падения девушку. Медики сочли, что пациентка была пьяна.

По словам соседей, около 19 часов они услышали шум в подъезде многоэтажки. Оказалось, что с лестничной площадки упала и потеряла сознание девушка. Разговор с оператором скорой помощи занял 12 минут, а бригаду и вовсе пришлось ждать 1,5 часа.

Приехавшая фельдшер в итоге отказалась госпитализировать пострадавшую, сославшись на то, что та пьяна. Слова соседей о том, что у девушки разбита голова, не помогли. Несостоявшейся пациентке рекомендовали обратиться утром в травмпункт. «Фельдшера, учуяв у в итоге „очухнутой“ соседки запах алкоголя, сказали: „утром протрезвеете, приезжайте в травмпункт“. И уехали. Мы же с соседом отвели бедняжку соседку до дома, помогли чем могли», — приводит слова очевидцев паблик «Подслушано Каменск-Уральский» «ВКонтакте».

На этом история не окончилась: ночью девушке стало хуже, и ее отвезли в городскую больницу №2 в тяжелом состоянии. Соседи обвиняют врачей в халатности и выясняют в соцсетях, куда на них надо жаловаться.

В пресс-службе областного минздрава корреспонденту «URA.RU» заявили, что пока обращений от самой пострадавшей или ее родственников не было. Если жалобы все-таки поступят, в региональном ведомстве пообещали подробно разобраться в этой ситуации.

Лев Истомин
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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