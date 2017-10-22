Жительница Миасса купила фарш с когтями и зубами. ФОТО

Неаппетитное зрелище
Жительница Миасса обнаружила в купленном мясном фарше когти и зубы какого-то мелкого животного. Фотографии своей неприятной находки женщина опубликовала в Сети, в группе «Инцидент Миасс» «ВКонтакте».
«Люди! Купила фарш, а там чего только нет, что это? Остаётся только догадываться! Крутите фарш дома сами из натурального мяса», — подписала покупательница свои снимки.
Пользователи отреагировали немедленно: «Похоже, фарш с крысами…», «Где купили?!!! Отнести и спросите, что это!!!!!», «Такое ощущение, что для фото специально кошечку перемололи». Некоторые высказали предположение, что женщина купила дешевый мясокостный фарш для собак, который не предназначен в пищу людям.
1/2