10:24 22 октября 2017 0

Астероид может упасть на Землю и погубить человечество уже в 2058 году Фото: depositphotos.com © URA.RU

Крупный астероидом Круитни, который обрушится на Землю, может стать причиной конца света. На нашу планету, как предполагают специалисты, он упадет в 2058 году.

Астероид Круитни — квазиспутник Земли. Небесное тело двигается в резонансе 1 к 1 к орбите планеты и считается нестабильным, сообщает «Московский комсомолец».

Ученые считают, что небесное тело может упасть в океан и спровоцирует цунами или же обрушится на один из контитентов, подняв пыль, которая на пару недель затмит Солнце.

Специалисты также допускают, что если астероид не упадет на Землю, то он, воздействуя на орбиту других камней, спровоцирует их падение.

Ранее геохимик из МГУ изучил окислительную обстановку внутри астероидов и ее изменения в направлении от ядра к поверхности, напоминает «Русская планета». Работа была проделана благодаря исследованию метеоритов.