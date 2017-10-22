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22 октября 2017
21 октября 2017
10:24  22 октября 2017 0

Цунами-убийца и «погасшее» Солнце: ученые пообещали конец света через 40 лет

США, комета,метеор,сирия, метеорит, космос, комета, атмосфера, земля, астероид
Астероид может упасть на Землю и погубить человечество уже в 2058 годуФото: depositphotos.com © URA.RU

Крупный астероидом Круитни, который обрушится на Землю, может стать причиной конца света. На нашу планету, как предполагают специалисты, он упадет в 2058 году.

Астероид Круитни — квазиспутник Земли. Небесное тело двигается в резонансе 1 к 1 к орбите планеты и считается нестабильным, сообщает «Московский комсомолец».

Ученые считают, что небесное тело может упасть в океан и спровоцирует цунами или же обрушится на один из контитентов, подняв пыль, которая на пару недель затмит Солнце.

Специалисты также допускают, что если астероид не упадет на Землю, то он, воздействуя на орбиту других камней, спровоцирует их падение.

Ранее геохимик из МГУ изучил окислительную обстановку внутри астероидов и ее изменения в направлении от ядра к поверхности, напоминает «Русская планета». Работа была проделана благодаря исследованию метеоритов.

Феликс Сорокин
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© Служба новостей «URA.Ru»
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